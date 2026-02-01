Bra: al Centro Arpino si presenta il libro su Ennio Carando, filosofo e partigiano

Giovedì 5 febbraio, alle ore 21, la sala del Centro Polifunzionale G. Arpino in Largo della Resistenza ospita la presentazione del libro "Ennio Carando - Un filosofo nella Resistenza" di Giorgio Pagano, edito da Biblion edizioni.

"Il nucleo maledetto della prima metà del '900 sembra riemergere", scrive l'autore. "Viviamo nel tempo delle difficoltà dell'antifascismo e degli scricchioli dell'ordinamento costituzionale, ma anche dell'apparente superfluità dell'interrogativo morale e della spoliticizzazione dei cittadini, sulla quale prospera la politica ridotta a tecnica ed esercizio del potere".

È proprio questo contesto che rende urgente interrogarsi sull'eredità della Resistenza e sulla sua moralità. La storia della vita di Ennio Carando, filosofo e partigiano, diventa così una chiave di lettura fondamentale per comprendere il presente e riscoprire il valore dell'impegno civile e della scelta morale.

Un appuntamento per riflettere insieme su temi quanto mai attuali, in un momento storico che ci chiama a fare i conti con la memoria e con i valori della democrazia.

Ingresso libero.