Dopo un lunedì con il cinema d'autore, San Valentino a Saluzzo si festeggia con Mille

Doppio appuntamento al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo: lunedì 9 febbraio torna la rassegna "Lunedì Cinema" con la proiezione di "Le città di pianura", mentre sabato 14 febbraio la stagione "Magda Groove" ospita il concerto di Mille.

"Le città di pianura": il caso cinematografico dell'anno

Lunedì 9 febbraio alle ore 21, Ratatoj APS presenta "Le città di pianura" (2025) di Francesco Sossai, film presentato al Festival di Cannes 2025 ed eletto Miglior Film Italiano 2025 dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici. La pellicola ha trionfato anche al 66° Festival di Salonicco, conquistando il Golden Alexander e il premio per i migliori attori (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), oltre al Biglietto d'Oro Cinecittà e al Premio Navicella.

La trama segue Carlobianchi e Doriano, due spiantati cinquantenni ossessionati dall'idea di bere l'ultimo bicchiere. Durante una notte passata a vagare tra i bar della pianura veneta, incontrano per caso Giulio, un timido studente di architettura: l'incontro con questi improbabili mentori trasformerà profondamente il giovane nel suo modo di vedere il mondo, l'amore e il futuro.

La proiezione è organizzata in collaborazione con AIACE Torino, nell'ambito del progetto "Ritorno al Cinema". Biglietto: 7 euro, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2025/2026 (10 euro) e il contributo associativo per "Lunedì Cinema" (5 euro), che darà diritto all'ingresso gratuito per tutta la stagione.

["Le città di pianura" - nella foto Sergio Romano, Filippo Scotti e Pierpaolo Capovilla ©2025 Vivo film Maze Pictures]

Mille in concerto per San Valentino

Sabato 14 febbraio alle 21:30, la stagione "Magda Groove" prosegue con il concerto di Mille (nome d'arte di Elisa Pucci), cantautrice, musicista e attrice teatrale dalla voce graffiante e dallo stile inconfondibile.

Dopo anni come leader della band Moseek (finalista di X Factor Italia), Mille ha intrapreso nel 2020 la carriera solista in italiano. Nel 2021 ha vinto il Premio della Critica al Festival Musicultura con "La Radio", nel 2022 il contest 1mnext, e si è esibita come opening act per Max Gazzé e Carmen Consoli. Nel 2023 ha pubblicato l'EP "Quanti me ne dai", seguito da un tour di oltre 70 date e dall'esibizione al Concerto del Primo Maggio 2024 al Circo Massimo.

Nell'autunno 2025 è uscito il suo nuovo album "Risorgimento" (TAIGA/Ada Music Italy), da cui è partito il tour "Un maledettissimo posto migliore", che fa tappa a Saluzzo il 14 febbraio. Un'occasione unica per scoprire una delle voci più distintive del panorama musicale italiano, capace di unire forza e delicatezza, pop contemporaneo e intensità emotiva.

Biglietto: 15 euro + d.p., acquistabile su Mailticket (anche con 18App e Carta del Docente) al link: https://www.mailticket.it/evento/50570/mille

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

"Magda Groove" è realizzata con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.