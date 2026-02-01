Per San Valentino ingresso gratuito per le coppie al museo di Chiusa di Pesio

Un San Valentino all'insegna della cultura e del romanticismo. Sabato 14 febbraio, il Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio invita le coppie a celebrare la festa degli innamorati tra arte, storia e tradizione con ingresso gratuito per due.
L'iniziativa "Innamorati dell'Arte" permetterà ai visitatori di immergersi nelle atmosfere raffinate del Museo della Regia Fabbrica de' Vetri e Cristalli, scoprire l'antica tradizione artigiana del Museo della Ceramica, ammirare i preziosi reperti archeologici de "Il ripostiglio del Monte Cavanero" e ripercorrere la storia più recente attraverso il Museo della Resistenza.
Il complesso museale, situato in Piazza Cavour 13 con ingresso dall'Ufficio Turistico Valle Pesio, sarà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Un'occasione unica per trascorrere una giornata diversa all'insegna della cultura, dove l'arte diventa la cornice perfetta per celebrare l'amore in un contesto ricco di storia e bellezza.