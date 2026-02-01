 / Eventi

Per San Valentino ingresso gratuito per le coppie al museo di Chiusa di Pesio

Sabato 14 febbraio il Complesso Museale "Cav. G. Avena" apre le porte agli innamorati con l'iniziativa "Innamorati dell'Arte"

Un San Valentino all'insegna della cultura e del romanticismo. Sabato 14 febbraio, il Complesso Museale "Cav. G. Avena" di Chiusa di Pesio invita le coppie a celebrare la festa degli innamorati tra arte, storia e tradizione con ingresso gratuito per due.

L'iniziativa "Innamorati dell'Arte" permetterà ai visitatori di immergersi nelle atmosfere raffinate del Museo della Regia Fabbrica de' Vetri e Cristalli, scoprire l'antica tradizione artigiana del Museo della Ceramica, ammirare i preziosi reperti archeologici de "Il ripostiglio del Monte Cavanero" e ripercorrere la storia più recente attraverso il Museo della Resistenza.

Il complesso museale, situato in Piazza Cavour 13 con ingresso dall'Ufficio Turistico Valle Pesio, sarà aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Un'occasione unica per trascorrere una giornata diversa all'insegna della cultura, dove l'arte diventa la cornice perfetta per celebrare l'amore in un contesto ricco di storia e bellezza.

