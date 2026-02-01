SCI / Francesco Sadowski trionfa nel Gigante di Ponte di Legno, Elisa Graziano vince in Val Cenis

Sabato ricco di soddisfazioni per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, impegnati su diversi fronti nazionali e internazionali.

A Ponte di Legno: Sadowski e Acquarone protagonisti

Nel primo dei due Giganti FIS-NJR disputati a Ponte di Legno, il genovese Francesco Sadowski (Equipe Limone e squadra regionale AOC) ha confermato il suo stato di grazia imponendosi con il tempo di 1’59”37, con un vantaggio di 55 centesimi sul bergamasco Musitelli. Ottime notizie anche da Jacopo Acquarone (Ski College Limone), dodicesimo assoluto ma terzo tra gli Aspiranti. In campo femminile, buona prova della valsesiana Rebecca Frigiolini (Sansicario Cesana), quattordicesima.

[Podio Ponte di Legno Giganti]

[Podio Ponte di Legno Aspiranti Giganti]

Val Cenis: Elisa Graziano regina dello Slalom

Trasferta vincente in Francia per Elisa Graziano (Sci Club Lancia), che ha conquistato lo Slalom FIS Cittadini di Val Cenis con il tempo di 1’34”61, battendo per soli 7 centesimi la francese Boric. Nella top ten anche Ludovica Fassio (Bardonecchia), decima assoluta e quinta Aspirante. Tra i ragazzi, il migliore dei piemontesi è stato Iacopo De Serafini (Bardonecchia), venticinquesimo.

A Sansicario: la festa dei Cuccioli

Sulla pista 76 di Sansicario, quasi 250 Cuccioli della Circoscrizione di Torino si sono sfidati per il Trofeo Valmora STT Italia. Nella gara femminile vittoria di Maria Victoria Modrean (Equipe Beaulard) in 30”84, mentre tra i maschi si è imposto Edoardo Maria Fogliato (Claviere) con il tempo di 32”89. Tra i nati nel 2015 successi per Bianca Girola (Lancia) e Filippo Voto (Claviere).

A Sestriere: i Baby volano nel Trofeo Alpimotor

Doppia gara "Piedi Veloci" per i Baby a Sestriere. Sofia Sisto (Sestriere) ed Enrico Federico Battaglia (Sansicario Cesana) hanno vinto le rispettive gare 1. Nella gara 2 femminile successo di Biancamaria Fogliato (Claviere), mentre tra i maschi Leonardo Croce (Lancia) ha conquistato il gradino più alto del podio dopo il secondo posto della prima manche.

Snowboard: Vergani vince in Coppa Europa

Grande spettacolo allo Snowpark di Prato Nevoso per la tappa di Coppa Europa di Slopestyle. Trionfo per la genovese Alessia Vergani (Freestyle Academy Madonna di Campiglio), che ha battuto la concorrenza internazionale. Ottimo quinto posto per la torinese Stella Accati (Garage Camp).