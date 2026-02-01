Australian Open, Djokovic verso il ritiro? "Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi"

(Adnkronos) -

Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Svanito il sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam, dopo essere riuscito a eliminare Jannik Sinner in semifinale, Djokovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro, che a quasi 39 anni, da compiere il prossimo maggio, appare sempre più incerto.

"A essere onesto non pensavo di arrivare qui, alla cerimonia di chiusura del torneo", ha detto Djokovic dal campo durante la premiazione, "Dio solo sa cosa succederà domani, tra sei mesi o 12 mesi. È stato un grande viaggio". Parole che lasciano aperta la possibilità di tornare a Melbourne il prossimo anno, dove Djokovic ha vinto 10 titoli, ma che assomigliano tanto a un messaggio d'addio.