Australian Open, McEnroe vede Djokovic e si deprime: "Io facevo schifo"

(Adnkronos) - "Pensavo di aver fatto grandi cose. In realtà era una merda". Firmato, John McEnroe. La leggenda statunitense del tennis guarda il palmares di Novak Djokovic e ridimensiona i propri risultati. Il serbo, 38 anni, ha perso la finale degli Australian Open 2026 e ha fallito l'assalto al 25esimo Slam della propria strepitosa carriera.

I risultati del fuoriclasse di Belgrado vengono discussi da McEnroe e da Mats Wilander, altro big degli anni '80 e '90, su Eurosport. "Ma come fa? E' impensabile", dice Wilander che, come McEnroe, in carriera ha conquistato 7 titoli dello Slam. "Ti rendi conto?", la replica di McEnroe. "Abbiamo 7 titoli dello Slam a testa. Pensavo che fosse un bottino piuttosto buono. Di fatto, è una merda...".