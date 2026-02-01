 / 

Premier Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino

TORINO (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'ospedale Molinette di Torino per far visita agli agenti rimasti feriti ieri durante i violenti scontri scoppiati nel corso del corteo degli antagonisti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La premier ha incontrato due agenti della Polizia di Stato ricoverati, tra cui Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di Padova, brutalmente aggredito a calci e martellate.foto: IPA Agency(ITALPRESS).

