Al Direttore | 02 febbraio 2026, 07:52

Illuminazione insufficiente nel tunnel Est-Ovest di Cuneo?

Un lettore segnala il rischio di incidenti nella galleria cittadina e invita gli enti competenti a intervenire per migliorare la visibilità.

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno Direttore,
con la presente desidero segnalare una situazione che, a mio avviso, potrebbe causare gravi incidenti.

Mi riferisco all’illuminazione del tunnel Est-Ovest di Cuneo, che risulta estremamente scarsa. Ritengo sarebbe opportuno verificare se sia possibile — come credo — potenziarla.

In molte gallerie italiane l’illuminazione è paragonabile alla luce del giorno, mentre qui la visibilità è davvero limitata: quando si incrociano auto provenienti dal senso opposto, si percepiscono solo i fari.

Nel malaugurato caso in cui, per distrazione o smemoratezza, qualcuno dovesse attraversare le corsie, non lo si vedrebbe affatto; lo stesso vale per un’auto in avaria con il conducente costretto a scendere.

Con la speranza che il mio punto di vista possa essere preso in considerazione, ringrazio sin d’ora chi di competenza vorrà adottare, se necessario, le opportune azioni correttive.

Dario Ghisolfi 

