A Busca parte “Proteggi il domani!”: incontro per le famiglie sulla vaccinazione HPV

Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, debutta a Busca il progetto “Proteggi il domani!”, iniziativa informativa rivolta ai genitori di ragazze e ragazzi tra 10 e 14 anni, fascia d’età per cui il Servizio Sanitario Nazionale propone la vaccinazione contro l’HPV (Human Papilloma Virus un virus molto comune che può causare lesioni e tumori in entrambi i sessi ).

Il progetto nasce dalla collaborazione tra LILT Cuneo, Servizi Vaccinali e Promozione della Salute dell’ASL CN1, alcuni Istituti Comprensivi del territorio, con il supporto dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle.

Durante l’incontro, i genitori potranno confrontarsi con pediatri e operatori sanitari per approfondire: i rischi delle infezioni da HPV, correlate a tumori maschili e femminili; le caratteristiche della vaccinazione, utilizzata in Italia e in molti Paesi da anni; perché vaccinare in adolescenza aumenta l’efficacia preventiva e può contribuire a prevenire una quota rilevante dei tumori HPV-correlati.

Obiettivo: aiutare le famiglie a prendere decisioni consapevoli oggi per tutelare la salute futura dei propri figli.

L'incontro si terrà alle 18 di giovedì 5 febbraio a Busca, presso la Sala Centro Incontri Porta S. Maria gentilmente messa a disposizione dal Comune, che già ha supportato in passato le iniziative di prevenzione della LILT di Cuneo

E’ possibile partecipazione anche da remoto previa iscrizione scansionando il codice Q/R sulla locandina