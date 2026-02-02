A Garessio lo Sport protagonista tutto l'anno: ecco il calendario degli eventi

Garessio torna a puntare con decisione sullo sport. L’Associazione Garessio è Sport ha ufficializzato la scorsa settimana il proprio calendario eventi, confermando la volontà di proseguire sulla scia dei grandi risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Dopo il successo dell’estate passata, che ha visto una partecipazione numerosa e trasversale, e l’ottima risposta del pubblico anche nel periodo invernale con il ritorno della corsa dei Babbi Natale a favore della Fondazione Fibrosi Cistica, l’Associazione rientra ora “a gamba tesa” con una proposta ancora più ricca e coinvolgente.

Il nuovo calendario prevede appuntamenti pensati per sportivi, appassionati e semplici curiosi: dalle 12 ore di calcio a 5 ai tornei di beach volley, passando per la Notte di Sport, lo Spritz Volley e il basket, in un mix di competizione, divertimento e socialità.

Dall'Associazione ci dicono: riteniamo importante sottolineare che il calendario presentato rappresenta una prima programmazione, frutto di un percorso personale e già ben strutturato, ma non definitivo. Siamo infatti pronti ad allargare ulteriormente l’offerta, grazie anche alle collaborazioni già confermate con altre associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di arricchire le proposte, favorire nuove sinergie e offrire occasioni di partecipazione sempre più ampie e inclusive nei prossimi mesi.

L’obiettivo rimane quello di promuovere lo sport come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo tutte le fasce d’età e rafforzando il legame tra eventi sportivi e iniziative solidali. Un programma ambizioso che conferma Garessio come punto di riferimento per lo sport e la partecipazione attiva, pronto ad animare i prossimi mesi con energia e passione.