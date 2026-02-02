Alba, a Casa Moretta una lettura animata per tutte le età

Un pomeriggio dedicato alle storie, pensato per i più piccoli ma aperto a tutte le generazioni. Sabato 7 febbraio, alle 16.30, Casa Moretta ad Alba ospiterà una lettura animata per bambini e famiglie, realizzata in collaborazione con la Compagnia teatrale Magog.

L’iniziativa, rivolta simbolicamente a bambine e bambini “da 0 a 100 anni”, propone un momento di ascolto e partecipazione ispirato al libro Il lupo che entrava nelle fiabe, trasformato in racconto animato grazie all’intervento teatrale. Un’occasione che intreccia narrazione, gioco e relazione, in uno spazio che si conferma luogo di incontro tra generazioni.

L’appuntamento si svolgerà nei locali del Centro anziani di via Misureto, ad Alba. Al termine della lettura è prevista una merenda condivisa, pensata come ulteriore momento di socialità e accoglienza.