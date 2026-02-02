Asili nido: il Comune di Paroldo apre un bando a sostegno delle famiglie

Il Comune di Paroldo ha aperto un bando per la copertura dei costi sostenuti dalle famiglie per la frequenza degli asili nido nell'anno 2025.

Il contributo è rivolto a tutte le famiglie residenti nel Comune di Paroldo con bambini iscritti e frequentanti un asilo nido, senza distinzione tra strutture pubbliche o private.

Il bando prevede la copertura fino al 100% delle spese sostenute, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate dal Comune. Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento dei fondi disponibili.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie, favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e incentivare la permanenza delle giovani famiglie sul territorio.

Le modalità di partecipazione, i requisiti e i termini per la presentazione delle domande sono indicati nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune e disponibili presso gli uffici comunali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Paroldo negli orari di apertura al pubblico.

"Con questo bando - dice il sindaco, Andrea Ferro - vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie di Paroldo che sostengono costi importanti per l’asilo nido. È un intervento che guarda ai bambini, ma anche ai genitori che lavorano e che scelgono di vivere e restare nel nostro Comune. Sostenere i servizi per l’infanzia significa investire sul futuro del nostro territorio e contrastare lo spopolamento dei piccoli comun".