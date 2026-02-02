Conclusi i lavori di adeguamento antincendio e miglioramento funzionale del PalaItis di Mondovì

Sono stati recentemente conclusi i lavori di adeguamento normativo antincendio del PalaItis di Mondovì, impianto sportivo situato in via di Curazza 30 e punto di riferimento per il territorio monregalese, utilizzato in modo continuativo dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Cigna” e dalle principali realtà sportive cittadine.

L’intervento si è reso necessario per adeguare la struttura all’incremento del numero di spettatori ospitabili sulle tribune esistenti, garantendo al contempo il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio. I lavori principali sono iniziati il 1° settembre 2025 e si sono conclusi a fine novembre, per un importo complessivo di circa 95.000 euro (IVA esclusa). A questi si sono aggiunti, a fine dicembre, ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per il completamento delle finiture, per una spesa di circa 5.000 euro.

Nel dettaglio, le opere realizzate hanno riguardato la realizzazione di una rete fissa di spegnimento incendi a servizio dell’intero fabbricato, l’installazione di cancelli grigliati e l’adeguamento dei parapetti delle tribune per separare in sicurezza le aree di gioco da quelle riservate al pubblico, nonché l’integrazione degli impianti di illuminazione di sicurezza e di rilevazione fumi. Sono stati inoltre effettuati interventi di compartimentazione antincendio dei locali di deposito situati sotto le tribune e installato un modulo prefabbricato esterno con servizi igienici dedicati a uomini, donne e persone con disabilità, al fine di rispondere all’aumento della capienza dell’impianto.

A completamento dell’intervento, nel gennaio 2026 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli accessi ai locali e il miglioramento funzionale dei corridoi e degli spogliatoi degli atleti, con l’eliminazione di parti ammalorate e il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro.

L’investimento complessivo sostenuto dalla Provincia di Cuneo per l’adeguamento antincendio e il miglioramento funzionale del PalaItis ammonta a 99.757 euro. A questo si aggiunge un importante contributo di 40.000 euro concesso dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Spazi Belli 2025”, destinato a ulteriori interventi di riqualificazione dell’impianto. Il finanziamento ottenuto consentirà infatti di migliorare la funzionalità e l’estetica complessiva del palazzetto, con interventi sulle pavimentazioni del campo da gioco, sulle aree adiacenti, sulle gradinate, sull’ingresso e con l’installazione di nuovi arredi, grafiche coordinate e di un nuovo tabellone segnapunti.

"La Provincia di Cuneo ha investito circa 100 mila euro per interventi di adeguamento antincendio e di miglioramento funzionale del PalaItis, consentendo l’aumento della capienza e garantendo piena sicurezza per atleti e pubblico – dichiara il consigliere provinciale con delega allo Sport Pietro Danna –. Si aggiunge a questo un importante finanziamento di 40.000 euro ottenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Spazi Belli 2025”, destinato alla riqualificazione dell’impianto, a ulteriore conferma dell’attenzione verso la valorizzazione delle strutture sportive del nostro territorio. Questi risultati restituiscono alla comunità monregalese un impianto più sicuro, moderno e funzionale, sottolineando l’impegno della Provincia a sostenere lo sport e la coesione sociale, che continua a investire nell’edilizia scolastica e sportiva non solo con fondi PNRR ma anche con proprie risorse".