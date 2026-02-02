"Dalla parte di chi soffre": i Carabinieri incontrano gli ospiti della "Residenza Francone" di Bra

Nell’ambito delle celebrazioni per il 90° annuale di fondazione del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con l’indispensabile collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio, è stato avviato il progetto, uno dei quattro attivi, “Dalla parte di chi soffre”, relativo agli incontri che l’Arma dei Carabinieri tiene presso le RSA, gli ospedali, i municipi e le comunità per raggiungere quei cittadini spesso impossibilitati ad incontrare facilmente i militari.

Il magg. Davide Basso, comandante della Compagnia CC di Saluzzo, coadiuvato da militari del medesimo comando, ha iniziato una serie di incontri presso le RSA del territorio della “Granda”.

A Bra, grazie alla direzione sanitaria dell’istituto, ha incontrato gli ospiti della “Residenza Francone”.

Molto interessata la partecipazione, che ha spaziato tra la storia dell’Arma dei Carabinieri e della “Pastrengo”, con gli ospiti che hanno interagito con i relatori sui propri ricordi e su questioni pratiche di stretta attualità.