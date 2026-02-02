Il sindaco Gatto sugli scontri di Torino: "Solidarietà agli agenti feriti, la violenza non è mai giustificabile"

Il sindaco Alberto Gatto esprime una ferma condanna per i gravi episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi a Torino, dove sono rimasti feriti numerosi agenti delle forze dell’ordine impegnati nel mantenimento della sicurezza pubblica.

«Desidero esprimere – dichiara il sindaco – la mia piena solidarietà agli agenti rimasti feriti, ai quali va il ringraziamento delle istituzioni per il lavoro difficile e delicato che svolgono quotidianamente a tutela della collettività».

Il sindaco ribadisce che il diritto a manifestare e a esprimere il dissenso è un pilastro fondamentale della democrazia, tutelato dalla Costituzione e parte integrante della vita civile del Paese. Tuttavia, sottolinea come nulla possa mai giustificare il ricorso alla violenza, che non solo mette a rischio l’incolumità delle persone, ma rischia di svuotare di significato le stesse ragioni della protesta.

«Quando una manifestazione degenera in scontri e atti violenti – prosegue Gatto – si supera un limite inaccettabile. Quanto accaduto a Torino mi rammarica profondamente. Il confronto, anche acceso, deve sempre restare entro i confini del rispetto delle persone e delle istituzioni. Mi auguro che il dialogo e il senso di responsabilità tornino al centro del confronto pubblico, affinché le tensioni sociali possano trovare risposte attraverso strumenti democratici e non attraverso la contrapposizione violenta».