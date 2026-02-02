La Croce Verde di Saluzzo inaugura tre nuovi mezzi per il servizio di emergenza e trasporto nel territorio

Nella giornata di ieri, domenica 1° febbraio, la Croce Verde Saluzzo, ha inaugurato ufficialmente tre nuovi mezzi di soccorso, che andranno a potenziare il servizio di emergenza e di trasporto sanitario sul territorio.

Presenti il sindaco di Saluzzo Franco Demaria e il consigliere Andrea Vassallo che hanno ringraziato tutti i volontari per l'impegno costante e generoso che garantisce ogni giorno un servizio fondamentale ai cittadini.

I mezzi, benedetti sul sagrato della cattedrale da don Roberto Salomone, sono un nuovo mezzo di soccorso di base H12, acquistato grazie al contributo della Fondazione CRT nell’ambito del bando Missione Soccorso 2025 e due veicoli dedicati al trasporto di persone con disabilità, allestiti per garantire sicurezza, comfort e dignità nei servizi di accompagnamento sanitario e sociale.

"Tutti i mezzi, realizzati da Orion Allestimenti, entreranno in servizio entro febbraio, rafforzando la capacità di risposta dell'associazione ai bisogni della comunità", - ha sottolineato il presidente Michele Isoardi nell'occasione, molto significativa per tutto il gruppo di volontari e che ha visto lo svolgersi della messa in Duomo, accompagnata dal Coro Polifonico della Croce Verde Saluzzo “Elda Alberti”.

"Un sentito ringraziamento va ai padrini dei nuovi mezzi, Mario (ex volontario Croce Verde) e Milly Vola, per il fondamentale contributo che ha reso possibile l’acquisto dei veicoli dedicati al trasporto di persone con disabilità.

Investire in mezzi moderni e sicuri significa investire nella sicurezza che nasce dalla comunità e cresce grazie alle persone".