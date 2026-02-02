La RSA “SS. Carlo e Francesco” di Govone festeggia una centenaria

La residenza “SS. Carlo e Francesco” di Govone, ha festeggiato domenica pomeriggio la signora Ripa Giuseppina, in occasione del suo centesimo compleanno.

La signora Giuseppina è nata a Trezzo Tinella il 27 gennaio del 1926 ed è residente nel comune di Treiso.

Racconta la dottoressa Monica Tordella, direttrice della struttura govonese:

“La signora Giuseppina è arrivata nella nostra RSA nell’agosto del 2018 con il figlio Giovanni Abrigo che purtroppo è deceduto due anni dopo. La signora aveva anche un altro figlio che è deceduto a causa di una malattia qualche anno prima di arrivare in struttura. Attualmente è seguita dai nipoti e gode di una salute discreta compatibilmente con l’età”

[Ripa Giuseppina con il sindaco di Treiso]

Alla festa erano presenti oltre ai nipoti e parenti, Emilio Cantamessa, presidente della Fondazione Residenza SS. Carlo e Francesco e i consiglieri Giampiero Novara (anche sindaco di Govone) e Marco Castagnotti.

Inoltre a far visita alla neo-centenaria sono stati il sindaco del comune di Treiso Andrea Pionzo, che ha omaggiato la signora con un mazzo di fiori e una pergamena e Marco Perosino, ex senatore e presidente dell’Enoteca di Canale.

[Ripa Giuseppina con i sindaci di Treiso e di Govone]

Anche il sindaco del comune di Govone Giampiero Novara ha omaggiato la signora a nome della comunità nella quale vive con un mazzo di fiori.

Auguri da parte della redazione di La Voce di Alba e Targato Cn.

[Ripa Giuseppina con i sindaci e l'ex senatore Perosino]