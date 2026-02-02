L’Associazione Insieme riparte con nuovi gruppi di lavoro

Da "Insieme Associazione" riceviamo e pubblichiamo:

Con il nuovo anno, dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo capitanato nuovamente da Marcello Cavallo, hanno preso avvio nuove attività dell’Associazione Insieme.

In particolare, sono stati organizzati dei gruppi di lavoro che opereranno nei prossimi mesi. I loro obittivi sono quelli di approfondire le tematiche individuate, anche con l’ausilio di esperti dei singoli settori, ed elaborare “suggestioni” che possano contribuire, ove possibile, alla soluzione dei problemi: tutti argomenti di estrema attualità, individuati attraverso una “consultazione interna” all’Associazione.

I temi sui quali lavoreranno i gruppi ed i rispettivi coordinatori saranno: -Smart land: rendere i territori più “smart” per offrire maggiori opportunità, sicurezza e servizi, coordinato da Andrea Vero; -Difficoltà delle piccole e medie imprese, in particolare nei passaggi generazionali, coordinato da Valeria Marrone; -Infrastrutture: a due anni dal nostro convegno, cosa è cambiato, coordinato da Sergio Pasi; -Famiglia, denatalità, servizi per la prima infanzia e scuola, coordinato da Alberto Fissore.

«É un lavoro importante» afferma il presidente Marcello Cavallo «che risponde appieno alle indicazioni contenute nel nuovo statuto dell’Associazione “Insieme”, approvato nei mesi scorsi. É - prosegue Cavallo - una delle più rilevanti attività in cantiere per i prossimi mesi. Chi fosse interessato a partecipare attivamente agli incontri dei singoli gruppi di lavoro, può inviare una mail a segreteria@associazioneinsieme.info ».

L’Associazione ha ottenuto, recentemente, l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).