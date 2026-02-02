Le nocciole in cattedra: la testimonianza dei Maestri del Lavoro del Consolato di Cuneo all’Istituto Agrario di Grinzane Cavour

Nella mattinata di venerdì 30 gennaio si è svolto un importante intervento didattico presso la classe terza dell’Istituto Agrario di Grinzane Cavour, che ha ospitato i Maestri del Lavoro Formatori del Consolato di Cuneo per una lezione-testimonianza interamente dedicata al tema della nocciola, coltura simbolo del territorio e pilastro della filiera agroalimentare piemontese.

Durante l’incontro gli studenti hanno approfondito gli aspetti industriali e internazionali della corilicoltura, all’interno di un percorso formativo pluriennale sulla coltura. Sono stati analizzati in particolare le caratteristiche botaniche del nocciolo, le aree di diffusione, le tecniche di coltivazione, le principali varietà presenti nel mondo e le differenze produttive tra Italia e Turchia.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alle fasi della raccolta, dell’essiccazione e del controllo qualità, fino all’analisi della filiera industriale, con particolare riferimento all’esperienza di Ferrero Spa di Alba. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con una visita didattica allo stabilimento albese, per consentire agli studenti di osservare direttamente il funzionamento della filiera e collegarlo concretamente agli studi agrari ed alla trasformazione fino al mercato.

Nel triennio terminale del percorso di studi, gli studenti possono osservare da vicino le sperimentazioni dedicate al nocciolo, approfondendo le nuove varietà, le tecniche di gestione innovativa del noccioleto e l’impiego di sistemi di irrigazione sostenibile. Grazie al noccioleto didattico di circa due ettari, hanno inoltre la possibilità di analizzare differenti tipologie di inerbimento, strategie di concimazione e ammendamento e modalità alternative di impianto, strumenti fondamentali per affrontare le nuove sfide della corilicoltura legate al cambiamento climatico, ai patogeni emergenti e alla crescente domanda di sostenibilità e qualità nella filiera di trasformazione.

Parallelamente all’esperienza in campo, all’interno dell’istituto è pienamente operativo il Laboratorio delle Nocciole, cuore di un progetto didattico e produttivo dedicato alla valorizzazione della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe. Gli studenti seguono l’intero ciclo di trasformazione, dalla sgusciatura alla tostatura, dalla macinazione alla produzione di granella, farina e nocciole pralinate, utilizzando attrezzature che riproducono fedelmente le dinamiche di una filiera reale e consentono di acquisire competenze concrete in ambito di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare. La produzione interna si fonda su una filiera corta che garantisce freschezza, qualità e un forte valore educativo e territoriale.

Queste attività si inseriscono in un percorso didattico organico sulle filiere agricole e alimentari che mira non solo alla trasmissione di competenze tecniche, ma alla formazione di figure professionali complete e consapevoli. L’Istituto Agrario “Umberto I” offre una preparazione che spazia dai laboratori di scienze agrarie, biologia e chimica applicata alle analisi del suolo e alle diagnosi fitopatologiche, dalla gestione viticola ed enologica alle lavorazioni in cantina, dalla conduzione delle colture frutticole, orticole, cerealicole e floricole alle attività in serra, senza trascurare gli insegnamenti di economia agraria, marketing e logistica, fondamentali per una visione integrata delle filiere produttive.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di coniugare competenza tecnica, innovazione e sostenibilità, rispondendo alle esigenze del moderno mondo del lavoro e aprendo le porte alla formazione terziaria attraverso percorsi IFTS, ITS e universitari nei settori dell’agricoltura, delle tecnologie alimentari, dell’economia rurale e della gestione del territorio.

Open Day – 7 febbraio 2026

La scuola invita le famiglie e gli studenti interessati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 a partecipare all’Open Day in programma venerdì 7 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 12.00, con ingresso libero e senza prenotazione. Sarà un’occasione per visitare i laboratori, i campi didattici e il frutteto, e confrontarsi con docenti e studenti sul valore della formazione agraria oggi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.iisumbertoprimo.it, sezione Orientamento. È inoltre possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it o al numero 0173 26.21.96.