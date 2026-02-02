Lo Sportello Salute di Borgo San Dalmazzo compie un anno: un aiuto concreto contro le liste d’attesa

Compie un anno lo Sportello Salute di Borgo San Dalmazzo, nato per aiutare i cittadini che incontrano difficoltà nel prenotare visite o esami nei tempi previsti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il servizio, gratuito, è gestito dai volontari AUSER Cuneo e vallate ed è attualmente ospitato presso la sede del Sindacato Pensionati/Cgil, in via Marconi 28.

In questo primo anno di attività, lo sportello ha offerto supporto a numerosi cittadini, aiutandoli a orientarsi tra prenotazioni, priorità e procedure di tutela. Nonostante i risultati positivi, la frequentazione resta inferiore al potenziale del servizio, segno che molti ancora non conoscono questa opportunità.

“Molte persone si sentono sole di fronte alle liste d’attesa o alle difficoltà burocratiche, racconta Massimo Verna, volontario Auser. Quando scoprono che esiste un luogo dove essere ascoltati e accompagnati, ritrovano fiducia. Lo sportello serve proprio a questo: far valere i propri diritti e non rinunciare alle cure”.

📍 Sede: Via Marconi 28 – c/o Ufficio Sindacato Pensionati / Cgil / Auser

🕓 Orari di apertura: giovedì dalle 15 alle 17

📞 Contatti: sportellosaluteborgosd@gmail.com

ℹ Servizio gratuito e aperto a tutti i cittadini del territorio.

Gli organizzatori, i volontari, rinnovano l’invito a conoscere e utilizzare lo Sportello Salute: un punto di riferimento concreto per affrontare le difficoltà legate alle liste d’attesa e tutelare il diritto alla salute di tutti.