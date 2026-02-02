Maltempo, dalle ore 21 Tenda chiuso per l’elevato rischio valanghe

L’ondata di maltempo in arrivo dal pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, comporterà una nuova chiusura per il tunnel del Tenda.

Come comunicato da Anas, in considerazione delle nevicate significative previste nelle prossime ore e dell’elevato rischio di valanghe sul versante francese, il traforo internazionale posto sulla Statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya” chiuderà questa sera alle ore 21 in entrambe le direzioni e per una durata indeterminata, in attesa del disgaggio preventivo che verrà eseguito non appena le condizioni meteo lo consentiranno.

"Il provvedimento – sapere Anas – è adottato sulla base delle indicazioni degli organi tecnici francesi competenti in materia di rischio valanghe sul territorio oltreconfine e resterà in vigore fino a cessata necessità".

Il tunnel sarà riaperto al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito, con il parere favorevole da parte della struttura tecnica francese competente.