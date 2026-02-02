Ventotto anni fa moriva Duilio Del Prete, figlio irrequieto di Cuneo che recise mai le sue radici

Sono passati ventotto anni, ma a Cuneo il nome di Duilio Del Prete continua ad essere ricordato come quello di un concittadino che, pur avendo scelto il mondo come orizzonte, non ha mai smesso di sentirsi di casa.

Era il 2 febbraio 1998 quando Del Prete morì a Roma, al termine di una lunga malattia. Nato a Cuneo il 25 giugno 1938, figlio di Celestina e Cesare, commercianti di giocattoli, aveva portato con sé, ovunque andasse, un modo schietto e insieme ironico di stare al mondo che molti hanno sempre riconosciuto come profondamente cuneese.

Dopo la maturità classica lasciò la città per inseguire il richiamo dell’arte, approdando a Parigi e incontrando Jacques Brel, che ne avrebbe influenzato la produzione musicale. Il teatro divenne una seconda patria: lavorò con registi come Giorgio Strehler e Luca Ronconi, fondò compagnie, sperimentò linguaggi, senza mai rinunciare a quella vena di cabaret amaro e intelligente che lo rese popolare anche al grande pubblico.

Il cinema lo consegnò alla memoria collettiva con ruoli indimenticabili, come il barista Necchi in Amici miei di Mario Monicelli o la partecipazione ad Alfredo Alfredo di Pietro Germi.

Eppure, dietro la carriera nazionale e internazionale, c’era un legame costante con Cuneo. Lo raccontano le sue frequenti visite, le serate al Vecchio Zuavo in via Roma, le iniziative culturali che riusciva a portare al Teatro Toselli, coinvolgendo artisti e amici. Tra questi, uno dei rapporti più sinceri fu quello con Nello Streri, ex assessore alla Cultura del Comune di Cuneo. Un’amicizia fatta di dialoghi, di progetti, di visioni condivise su cosa potesse essere la cultura in una città di provincia. Streri ricordava spesso Del Prete come un uomo generoso, capace di entusiasmo contagioso, ma anche di uno sguardo critico, mai accomodante.

Nel 1997 Del Prete tornò ancora una volta a Cuneo per visitare la famiglia, quasi un saluto silenzioso alla sua città. Alla sua morte, la camera ardente venne allestita all’Annunziata e il Toselli gli rese omaggio dal palco che tante volte lo aveva accolto. Le sue ceneri riposano oggi nel cimitero di San Rocco Castagnaretta, a pochi passi da quei luoghi che, anche quando viveva lontano, non aveva mai davvero abbandonato.

Cuneo ha provato nel tempo a celebrarlo come figlio illustre, dedicandogli iniziative e progetti, come il parco su viale degli Angeli che avrebbe dovuto portare il suo nome. Al di là di ciò che è rimasto sulla carta, resta una memoria viva, fatta di racconti, di aneddoti, di quella “cuneesità” discreta e tenace che Del Prete ha incarnato fino in fondo.