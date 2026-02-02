Verduno celebra il beato Valfrè, tra memoria religiosa e tradizione popolare

Si sono conclusi oggi a Verduno i festeggiamenti che, ogni anno, il paese dedica al suo figlio più illustre, il beato Sebastiano Valfrè, figura centrale della spiritualità piemontese tra Seicento e Settecento, appartenente alla Congregazione di San Filippo Neri, confessore di Casa Savoia e protagonista di un’intensa opera di assistenza durante l’assedio di Torino. Valfrè rifiutò la nomina ad arcivescovo della futura capitale subalpina per continuare a dedicarsi ai poveri, scelta che lo rende ancora oggi una figura simbolica e, a buon diritto, un precursore dei santi sociali che avrebbero segnato il Piemonte due secoli più tardi.

In suo onore è stata celebrata la messa, durante la quale don Domenico Bertorello ha proposto alcune riflessioni del beato Valfrè, sottolineandone l’attualità e la forza spirituale. Al termine della funzione, l’Amministrazione comunale ha offerto un momento conviviale, realizzato con la collaborazione della Pro Loco, accompagnato da un piatto caldo della tradizione cucinato da Franca Borgno, la cittadina più anziana di Verduno.

La giornata si è poi conclusa con un momento culturale affidato al presidente della biblioteca civica, Mimmo Galeasso, che ha letto un racconto a metà tra realtà, fantasia e leggenda popolare, legato al vino simbolo del paese, il Verduno Pelaverga, e alla figura del beato. Il testo, scritto da Marta Giovannini in occasione dei trent’anni della Doc, ha restituito una narrazione che intreccia identità locale, memoria orale e tradizione.

Nel chiudere la giornata, il sindaco ha voluto ringraziare consiglieri, Pro Loco e cittadini per la partecipazione, sottolineando il valore collettivo dell’iniziativa. “Da sempre amo scrivere e, quando ho sentito questa storia narrata dagli anziani del paese, ho pensato che fosse giusto provare a metterla nero su bianco, perché restasse. È un piccolo scritto, ma raccontare serve a far vivere le tradizioni popolari nel tempo. Oggi è stata davvero una bella giornata, sotto tutti i punti di vista”, ha detto, anticipando l’intenzione di celebrare in modo solenne, nel 2029, i quattrocento anni dalla nascita del beato Valfrè.

Nell’occasione, il sindaco ha inoltre donato alla biblioteca civica una pubblicazione del XVIII secolo sulla vita di Sebastiano Valfrè, che verrà digitalizzata e resa disponibile alla consultazione dei cittadini, a ulteriore testimonianza di un legame che Verduno continua a coltivare con la propria storia.