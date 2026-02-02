Nel Fossanese ritirate due patenti, sequestrate piccole quantità di stupefacenti e un allontanamento

Fine settimana di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Fossano, impegnati in un servizio coordinato su tutto il territorio di competenza, nelle fasce pomeridiane, serali e notturne. L’operazione era finalizzata a rafforzare la sicurezza reale e percepita dai cittadini, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.

Nel corso delle verifiche sono state controllate 63 persone e 35 veicoli, oltre a 10 esercizi pubblici e locali di intrattenimento. I militari hanno contestato due violazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol, con conseguente ritiro dei documenti di guida.

Sono inoltre state segnalate due persone per uso personale di sostanze stupefacenti, con il sequestro complessivo di 0,23 grammi di hashish e 0,39 grammi di marijuana. Nei confronti di una persona sorpresa in stato di ubriachezza mentre arrecava disturbo in una piazza pubblica è stato eseguito d’iniziativa un ordine di allontanamento.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.