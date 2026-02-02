 / Cronaca

Cronaca | 02 febbraio 2026, 19:17

Latitante rintracciato e arrestato dalla Stradale di Bra: deve scontare più di 2 anni

Il 42enne irregolare in Italia è stato fermato dopo mesi di irreperibilità. E' stato poi trasferito nel carcere di Asti

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi la sottosezione di Bra della Polizia Stradale di Cuneo ha rintracciato e arrestato un uomo di 42 anni, cittadino bosniaco irregolare sul territorio nazionale, ponendo fine alla sua latitanza. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso nel settembre 2025 dall’Autorità giudiziaria di Genova.

L’uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e la fede pubblica, si era reso irreperibile subito dopo l’emissione del provvedimento, sottraendosi all’esecuzione della pena per diversi mesi.

Il titolo esecutivo deriva da condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica amministrazione, tra cui furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione. Risulta inoltre imputato in diversi procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziarie del nord Italia.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Asti.

Redazione

