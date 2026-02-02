Latitante rintracciato e arrestato dalla Stradale di Bra: deve scontare più di 2 anni

Nei giorni scorsi la sottosezione di Bra della Polizia Stradale di Cuneo ha rintracciato e arrestato un uomo di 42 anni, cittadino bosniaco irregolare sul territorio nazionale, ponendo fine alla sua latitanza. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso nel settembre 2025 dall’Autorità giudiziaria di Genova.

L’uomo, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e la fede pubblica, si era reso irreperibile subito dopo l’emissione del provvedimento, sottraendosi all’esecuzione della pena per diversi mesi.

Il titolo esecutivo deriva da condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica amministrazione, tra cui furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni, 10 mesi e 28 giorni di reclusione. Risulta inoltre imputato in diversi procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziarie del nord Italia.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Asti.