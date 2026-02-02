Da Gaiola a “Caduta Libera” per l'adrenalina della sfida

Solitamente dietro al bancone del negozio di Frutta e Verdura di Panero in corso Nizza a Cuneo, Stella Chesta da Gaiola ha varcato gli studi di Cologno Monzese per partecipare alla nota trasmissione Tv di Canale 5 “Caduta Libera”, condotta dal popolare Max Giusti.



La vedremo nella puntata di questa sera, in onda dalle 18.45, nella rincorsa al montepremi finale di 500mila euro.



“Un'esperienza bellissima, mi sono anche divertita tantissimo – commenta -. La consiglierei a tutti almeno una volta nella vita”.



Un gameshow traghettato verso il successo da Gerry Scotti, ora impegnato alla conduzione dell'altro gioco tv “La Ruota della Fortuna”. Da dicembre affidato a Giusti è stato rivisto, con la nuova formula sono stati introdotti tre giochi mai proposti prima. Resta, però, l'incognita del proprio turno, non si sa quando tocchi a te siccome dipende dalla scelta del campione nell'alternanza tra uomo e donna.

“Vederlo da casa è diverso – racconta Stella -, le risposte ti sembra di saperle tutte e di poter superare la sfida. Poi, però, arrivano l'adrenalina e l'emozione. La tensione è alta, ma Max sa metterti a tuo agio, un gran professionista, davvero umano e motivatore. Sa distrarti al momento giusto, coinvolgerti per farti parlare e, inutile dirlo, la sua simpatia la conosciamo tutti.

Puoi aver studiato tanto, ma l'attualità è talmente vasta che non è facile. Aiuta restare il più possibile lucidi, poi dipende dal gioco e anche dalla fortuna”.



Un'esperienza quella vissuta da Stella che le ha permesso di scoprire qualche piccolo segreto e curiosità del sistema televisivo, intravedere vip ed essere da loro salutati con naturalezza e disponibilità.



“Il bello - continua - è vedere anche la macchina del 'dietro le quinte', i volontari, la sicurezza. Un'organizzazione impeccabile e ammirevole, sono tutti in costante collegamento affinché tutto funzioni. La botola ovviamente è la vera regina del gioco e anche mantenerne il mistero fa parte della sua fama, per cui non svelo nulla.



A parte l'agitazione è stato anche divertente, abbiamo fatto gruppo con gli altri concorrenti.

Il campione è davvero formidabile, ma come detto bravura e fortuna sono strettamente intrecciate”.





Ma cosa ha spinto Stella ad iscriversi ai provini?



“La curiosità, la voglia di mettermi in gioco e vincere il montepremi” ha detto. “Da sempre sono appassionata di rompicapi - aggiunge - e giochi di enigmistica, tutte le sere guardo la trasmissione e avrei sempre voluto essere una concorrente per cui ho preso coraggio. Ringrazio i miei datori di lavoro per avermi concesso la possibilità di partecipare, per me è una delle esperienze più belle mai vissute finora.

Una volta lì – conclude - persino ai saluti ti si azzera il cervello e ti viene il vuoto, ma si apre la botola e tutto finisce”.