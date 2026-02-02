Alta variabilità meteorologica, con nevicate fino in pianura stanotte

Questa settimana sarà all'insegna dell'alternanza tra perturbazioni e tempo stabile, con temperature mediamente sotto la norma ma con oscillazioni tipiche di un avvicinamento alla primavera. Ancora nevicate in montagna e qualche centimetro in pianura stanotte.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 2 febbraio

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con nebbie anche persistenti in pianura sul Piemonte. Dal pomeriggio prime piogge su levante ligure e in generale zone alpine centro-meridionali con nevicate che gradualmente scenderanno fino ai fondovalle.

Temperature sotto la media del periodo e con poca escursione diurna, massime comprese tra 4 e 6 °C su pianure piemontesi, mentre fino 8/9 °C su coste. Minime attorno a 0/3 °C su pianure, 5/7 °C sulle coste.

Venti generalmente assenti o deboli variabili un po' ovunque, soltanto in Liguria tra savonese e genovese ci saranno temporanei rinforzi di tramontana in serata, e temporanei rinforzi di scirocco sul levante.

Martedì 3 febbraio

In nottata e primo mattino cielo coperto con piogge diffuse ovunque, più intense sul levante ligure. Nevicate fino ai fondovalle su tutte le Alpi, nevicate fino in pianura con accumuli intorno 5 massimo 10 cm su cuneese, senza accumuli o pochi cm tra torinese, astigiano e alessandrino. Esaurimento dei fenomeni a partire da ovest in tarda mattinata, ma cielo che rimarrà per lo più molto nuvoloso.

Temperature minime attorno a 0/2 °C su pianure piemontesi, tra 3 e 6 °C sulle coste. Massime non oltre i 5/6 °C su pianure, fino a 8/12 °C sulle coste.

Venti in nottata settentrionali moderati su savonese e genovese, moderati di scirocco su levante ligure, entrambi in attenuazione dalla mattina. Assenti o deboli variabili su pianure del Piemonte.

Da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio

Tempo variabile ancora nei giorni successivi, con una perturbazione che ci sfiorerà mercoledì e un'altra più probabile e con effetti maggiori tra giovedì e venerdì. Temperature in leggero generale rialzo, ma con ancora oscillazioni dovute ai vari passaggi perturbati e alla mancanza di lunghi rasserenamenti.

Tendenza weekend

Il fine settimana nelle ultime proiezioni sembra quanto meno improntato al tempo più stabile, vedremo se sarà confermata la tendenza nei prossimi aggiornamenti.

