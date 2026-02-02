AIP Porte, design e innovazione al servizio dell’abitare e della sicurezza negli edifici pubblici, scuole e hotel

Quando si entra in un hotel, in una scuola o in un edificio pubblico, raramente ci si sofferma a pensare alle porte. Eppure proprio da lì passa una parte fondamentale della sicurezza quotidiana. Non semplici elementi d’arredo, ma vere e proprie barriere di protezione, progettate per difendere persone e ambienti in caso di emergenza.

AIP Porte è specializzata nella produzione di porte interne di design.

L’offerta spazia da soluzioni moderne a quelle classiche, realizzate in legno, materiali polimerici e vetro, con un’ampia varietà di sistemi di apertura, dal battente allo scorrevole, fino ai modelli a libro e rototraslanti.

La proposta AIP Porte si sviluppa in una gamma articolata di collezioni, studiate per soddisfare differenti esigenze estetiche e funzionali: dalle soluzioni in legno della linea Sololegno, al design contemporaneo di Trix e alla raffinatezza di Visioni, fino alla collezione AIP Tech dedicata alle porte REI e Tecniche, dove sicurezza e prestazioni si integrano con la qualità progettuale.

L’azienda è inoltre attiva nella progettazione di porte tecniche e tagliafuoco, una porta non è mai un semplice complemento, ma un sistema integrato di sicurezza, comfort e design.

Le porte tecniche AIP nascono per rispondere alle esigenze di hotel, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole, ospedali e ambienti aziendali. Ogni soluzione è progettata su misura, con un obiettivo chiaro: garantire le massime prestazioni tecniche senza rinunciare all’estetica.

Le porte EI30 ed EI60, certificate secondo le normative europee, assicurano resistenza al fuoco per 30 o 60 minuti, grazie a test effettuati a temperature fino a 900 gradi. Un tempo fondamentale per consentire l’evacuazione e la compartimentazione degli spazi in caso di incendio.

In un’emergenza, il fumo rappresenta uno dei pericoli maggiori. Le soluzioni AIP integrano sistemi di tenuta ai fumi caldi e freddi, grazie a guarnizioni termoespandenti e soluzioni costruttive dedicate. Un dettaglio tecnico che fa la differenza nella sicurezza delle vie di fuga.

Le porte AIP contribuiscono anche al comfort acustico degli ambienti. Certificate per l’isolamento dai rumori, migliorano la qualità del riposo nelle strutture alberghiere e la vivibilità negli spazi di lavoro e collettivi. Perché la sicurezza passa anche dal benessere quotidiano.

Per contesti che richiedono massima resistenza e igiene, AIP propone porte con ante rivestite in HPL, materiale impermeabile, non poroso e resistente a urti, vapore e detergenti industriali.

Il tutto abbinato a telai in alluminio, robusti e inattaccabili da umidità e calore, ideali per strutture sanitarie, industriali e pubbliche.

Design essenziale, finiture in legno, superfici personalizzate, soluzioni moderne o classiche: ogni porta è pensata per integrarsi perfettamente nell’architettura.

Il Centro Sviluppo AIP lavora a stretto contatto con progettisti e committenza per creare soluzioni uniche, coerenti con l’identità degli spazi.

