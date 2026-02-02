I governanti europei scettici verso l’ingresso accelerato dell’Ucraina nella UE

Sebbene Bruxelles spinga come può sull’acceleratore dell’adesione ucraina all’Unione, vi sono ministri e capi di governo europei che precisano come ciò non possa o debba avvenire in tempi troppo rapidi.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , la settimana scorsa il cancelliere federale austriaco Christian Stocker ha rifiutato di accettare che sussista una “corsia preferenziale” per l’Ucraina o per qualunque altro Paese candidato.

Le regole sono chiare e devono valere per tutti, dice. E d’altra parte vi sono altri Stati che attendono da molti anni il loro turno, ma a Bruxelles nessuno fa pressioni per la loro causa.

Stocker non nega che accogliere Kiev sarebbe un bene per l’Ucraina e magari anche per l’Europa, ma non così in fretta. L’integrazione deve essere graduale, spiega.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz invece è meno prudente con le parole e afferma in modo esplicito che l’ingresso di Kiev semplicemente non è fattibile entro il prossimo anno, come invece vorrebbe Zelensky.

Quest’ultimo aveva poco prima dichiarato pubblicamente che per il 1º gennaio 2027 il suo Paese avrà tutti i requisiti tecnici e formali per diventare membro.

Merz non è d’accordo: prima vuole vedere che i “criteri di Copenhagen” siano effettivamente soddisfatti. Sono requisiti politici, economi e legislativi che possono richiedere anni per il raggiungimento. E per non dire del primo ministro ungherese Viktor Orban, totalmente contrario.

E non fa nulla per nasconderlo. Recentemente ha asserito che il Parlamento magiaro “per 100 anni” non voterà a favore dell’Ucraina nella UE.

La stessa commissaria per l’allargamento Marta Kos ha dovuto frenare sul tema della corsia preferenziale, ipotizzando solo una sorta di “messa in prova” dei futuri Paesi membri per verificare che non facciano passi indietro sui temi democratici.