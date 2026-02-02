 / Eventi

Eventi | 02 febbraio 2026

A Cherasco una serata su “La cura del creato: cereali, allevamenti e cambiamenti climatici”

Lunedì 16 febbraio alle ore 20,45 nell’Auditorium di via S. Pietro le relazioni dei Prof. Carlo Grignani e Davide Biagini dell’Università di Torino

A Cherasco una serata su “La cura del creato: cereali, allevamenti e cambiamenti climatici”

L’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Alba, la Vicaria di Cherasco con il patrocinio del comune  organizza lunedì 16 febbraio alle ore 20,45 a Cherasco nell’Auditorium, via S. Pietro, una serata su “La cura del creato: cereali, allevamenti e cambiamenti climatici”, con le relazioni del Prof. Carlo Grignani e del Prof. Davide Biagini dell’Università di Torino. 

Seguirà una Tavola Rotonda con i rappresentanti degli agricoltori e delle associazioni del settore. Saremmo onorati se la sua associazione partecipasse all’evento e intervenisse nel dibattito

