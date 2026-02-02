A Cherasco una serata su “La cura del creato: cereali, allevamenti e cambiamenti climatici”

L’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Alba, la Vicaria di Cherasco con il patrocinio del comune organizza lunedì 16 febbraio alle ore 20,45 a Cherasco nell’Auditorium, via S. Pietro, una serata su “La cura del creato: cereali, allevamenti e cambiamenti climatici”, con le relazioni del Prof. Carlo Grignani e del Prof. Davide Biagini dell’Università di Torino.

Seguirà una Tavola Rotonda con i rappresentanti degli agricoltori e delle associazioni del settore. Saremmo onorati se la sua associazione partecipasse all’evento e intervenisse nel dibattito