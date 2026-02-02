Cuneo, al via la rassegna "Orizzonti Verticali - Cinema e Immaginari della Montagna"

La nuova rassegna "Orizzonti Verticali - Cinema e Immaginari della Montagna" porta sul grande schermo storie di imprese, radici e spirito alpino, in collaborazione con il Cinema Lanteri di Cuneo. Da Monterosso Grana all’Himalaya, passando per Norvegia e Valle Maira, i quattro appuntamenti iniziali si tengono a febbraio al Cinema Teatro Don Bosco, mentre a marzo si spostano al Lanteri.

Si parte giovedì 5 febbraio alle 20 con "Montagna in Scena", festival nato a Parigi nel 2013 e diffusosi in Europa, che propone quattro documentari su arrampicata, sci freeride e alpinismo: K2 Chasing Shadows di David Arnaud e Hugo Clouzeau, Cap ou pas Cap di Jérôme Tanon, Better up there di Mathis Dumas e Eternal Solo di Andrea Cossu (durata totale 167 min).

Film in programma a febbraio

Giovedì 19 febbraio alle 21 va in scena Le otto montagne (Italia-Francia-Belgio, 2022, 147 min.), dramma sull’amicizia tra Pietro e Bruno, tra Valle d’Aosta e viaggi nel mondo. Segue il 26 febbraio Ski - Il più grande ski tour di sempre (Norvegia, 2025, 95 min.), documentario sull’impresa di Vegard Rye che scala e scia 27 montagne, ripreso dall’amico Nikolai Schirmer.

A marzo, giovedì 5 al Lanteri proiezione di Il vento fa il suo giro (Italia, 2005, 110 min.), cult di Giorgio Diritti ambientato nelle valli occitane del Piemonte su un pastore francese e le resistenze locali. Chiude il 12 marzo Monterosso Grana - Una comunità allo specchio (Italia, 2022, 110 min.) di Andrea Fantino ed Elisa Dalmasso, sul progetto di accoglienza migranti nel paese della Granda.

Last Minute e altri eventi

Proiezioni extra per Norimberga (USA, 2025, 148 min.), storico-thriller con Rami Malek e Russell Crowe sul processo ai gerarchi nazisti visto dagli occhi di uno psichiatra americano: giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15 febbraio alle 21 (VO con sottotitoli).

Per famiglie, Zog e il Topo Brigante (animazione, 52 min.) giovedì 12 e venerdì 13 febbraio alle 10, mentre domenica 15 febbraio alle 15:30 e 17 La piccola Amelie (Francia, 2025, 75 min.), ispirato ai libri di Amélie Nothomb.​

Sabato 14 febbraio alle 21, lo spettacolo teatrale Corna d’autore della compagnia I Tunes, atto unico surreale su amore, gelosia e ispirazione artistica (platea €10, galleria €8).​

Biglietti e info

Biglietti intero €6, ridotto €5, tessera 10 ingressi €40. Per "Montagna in Scena": https://montagnainscena.18tickets.it/event/51674. Un ciclo ricco per gli amanti della montagna e del cinema d’autore, con visioni che spaziano dall’avventura alla riflessione sociale.