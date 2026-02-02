Fossano, alla libreria Ubik Saverio Raimondo presenta "Annus horribilis"

La libreria Ubik Fossano ospita Saverio Raimondo domenica 8 febbraio alle ore 18, per un appuntamento tra satira e letteratura organizzato dal Club del Libro Senza Margini in collaborazione con Cuneo Comedy Night.

L’autore presenterà “Annus horribilis”, il nuovo libro del comico, autore televisivo e scrittore, tra le voci più riconoscibili e originali della satira contemporanea italiana.

Nel suo ultimo lavoro, Raimondo racconta, con lo stile ironico, lucido e tagliente che lo contraddistingue, un anno simbolicamente “orribile”, attraversato da contraddizioni, ansie collettive e piccole e grandi assurdità quotidiane. Annus horribilis è un libro che mescola comicità e riflessione, capace di far sorridere e, allo stesso tempo, di mettere a fuoco i meccanismi spesso paradossali della società contemporanea.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Massimo Monchiero e Alessandro Cherry Cerato, raccontando la genesi del libro, il proprio percorso di scrittura e il modo in cui l’umorismo può diventare uno strumento privilegiato per leggere e interpretare la realtà.

Le risate sono garantite: sul palco uno dei volti più conosciuti della stand-up comedy italiana e personaggio televisivo a livello nazionale. Un’occasione unica per incontrare dal vivo un autore che ha fatto della satira un linguaggio capace di osservare il presente senza sconti, ma con intelligenza, leggerezza e una buona dose di autoironia.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria per posti limitati. Per informazioni: Libreria Ubik Fossano – tel/wapp 0172 247328 – e-mail: fossano@ubiklibri.it