In arrivo il Carnevale di Rifreddo: Luis e La Bela Lasardera si preparano alla Gran Baldoria

Weekend di divertimento, musica e buon cibo: sabato 7 febbraio pomeriggio dedicato ai bambini e investitura delle maschere rifreddesi, mentre domenica 8 febbraio, la santa messa e il pranzo per i 40 anni delle maschere rifreddesi, la polenta e il carnevale in piazza.

Fervono i preparativi, per l’imminente Carnevale che, anche per l’edizione 2026, ritornerà in grande forma come vuole la tradizione grazie alla giovane e numerosa Proloco di Rifreddo, in collaborazione con il Comune di Rifreddo e il gruppo delle Maschere Rifreddesi. Il Carnevale Rifreddese prevede un ricco programma di festeggiamenti, con un weekend in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nell’investitura di “Luis e la Bela Lasardera” di sabato 7 febbraio 2026. Domenica 8 febbraio invece si festeggeranno i 40 anni delle maschere rifreddesi con la santa messa in ricordo delle maschere che non ci sono più e il pranzo a cui saranno invitati tutti coloro che negli anni hanno ricoperto questo ruolo. Al mattino allieteranno il clima festivo gli “Sbandieratori e Musici di San Martino”, mentre al pomeriggio la polentata per tutti e il Carnevale in piazza per grandi e piccini.

“Il Carnevale è per Rifreddo una tradizione popolare molta attesa e seguita ogni anno da tanti concittadini e da molti visitatori dei paesi vicini – commenta il Sindaco Elia Giordanino – Grazie fin d’ora al gruppo delle Maschere e a tutta la Proloco, che con impegno e disponibilità, anche quest’anno porteranno l’allegria e i colori della festa mascherata a Rifreddo. Siete tutti invitati al Carnevale di Rifreddo!”.

Gli interpreti delle maschere Rifreddesi

A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola delle maschere cittadine, che anche quest’anno registra importanti novità. A guidare il gruppo saranno Giovanni Marchisio nei panni di “Luis” e Maddalena Boero nei panni della “Bela lasardera”.

Per entrambi si tratta di una novità: dopo aver fatto il paggetto e la damigella, si cimentano per la prima volta come maschere principali del carnevale rifreddese.

Particolarmente numeroso il gruppo di paggetti e damigelle. Nel primo ci saranno infatti: Davide Dossetto, Alessandro Dedominici, Marco Dossetto, Stefano Servolo e Davide Sobrero.

Le damigelle verranno, invece, impersonate da: Giulia Perotto, Gloria Graziano e Giada Tortone. A questa compagine, si aggiungono il piccolo paggetto Samuele e la piccola Beatrice, nei panni di baby Lasardera.

Il programma dei festeggiamenti del CARNEVALE RIFREDDESE 2026

Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso Piazza della Vittoria (locale riscaldato, dotato di tavoli e panche con servizio bar e ristorazione).

SABATO 7 FEBBRAIO Luis, la bela lasardera, paggetti e damigelle presentano: CARNEVALE RIFREDDESE 2026

Ore 12.30 pranzo con le maschere. Menù a 15€ che comprende affettati con formaggio, pasta, dolce, vino e acqua. Prenotazioni entro il 04/02 al numero 3665390175 (Gloria)

Ore 15.00: ballo dei bambini con la presenza delle maschere rifreddesi e dei paesi vicini. Musica di Enzo

Ore 20: cena con investitura delle maschere. Menù a 25€ : antipasti, lasagne, lonza con patate, dolce, vino e acqua. Menù bimbo a 10€: affettati, pasta, dolce e acqua. Prenotazioni entro il 04/02 a Giovanni tel: 3408472009 o Maddalena tel: 3459588922, specificando il tipo di menù scelto. Ad animare la giornata la musica di Enzo Allasino. Attivo il servizio bar & cocktail

DOMENICA 8 FEBBRAIO FESTEGGIAMENTI DEI 40^ anni delle MASCHERE RIFREDDESI, POLENTATA e CARNEVALE in Piazza

Alle ore 11.15 Santa messa in ricordo di tutte le maschere di Rifreddo. A seguire spettacolo degli “SBANDIERATORI E MUSICI BORGO SAN MARTINO DI SALUZZO”

Alle ore 12.30 PRANZO DEI 40 ANNI DEL CARNEVALE RIFREDDESE (APERTO A TUTTI). Menù: antipasti, plin al ragù spezzatino con contorno e dolce a 25€ con prenotazioni a Giulia tel: 3454638766 entro Giovedì 5 Febbraio. MUSICA A 360° CON “ADALBERTO AMICI e la band”: balli occitani, ballo liscio, animazione per bambini e balli di gruppo alla presenza delle Maschere Rifreddesi e dei paesi vicini.

DALLE ORE 16 POLENTATA DI CARNEVALE .

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Rifreddo