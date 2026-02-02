A Saluzzo il convegno "Novecento: Storie e voci di una terra di confine”, l'italianizzazione forzata del fascismo nell'area orientale

L' Arci Saluzzo APS, l' Istituto storico della Resistenza della provincia di Cuneo, l'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea di Trieste, L'Anpi Provincia di Cuneo e la Fondazione Nuto Revelli, organizzano un convegno di riflessione su Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe, Esodo: le tragedie del confine orientale. Una tormentata pagina del Novecento italiano, per comprendere quanto avvenuto al confine orientale d'Italia, territorio segnato da tensioni e conflitti, dove si intrecciano irredentismi e nazionalismi, fascismo di confine, occupazione tedesca e comunismo jugoslavo.

L' incontro-convegno che si terrà sabato 7 febbraio dalle 9 alle 13, al Monastero della Stella (piazzetta Trinità 4) avrà il contributo di storici autorevoli sia in presenza che in collegamento, relatori che, comunicano gli organizzatori:"negli ultimi anni hanno considerevolmente esteso e approfondito la conoscenza di quel tragico periodo storico".

L'iniziativa aperta alla cittadinanza, agli studenti e insegnanti è valido come corso di aggiornamento per docenti. La partecipazione richiede la prenotazione al sito de Il Monastero della Stella.

Coordinano: da Trieste, Giulia Caccamo Presidente dell'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia; da Saluzzo, Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo.

Gli interventi

"Novecento di confine: l'Istria, le foibe, l'esodo" ne parla Enrico Miletto – Ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino. Il docente si occupa da tempo delle vicende legate al confine orientale d'Italia.

"Internamento civile fascista strumento essenziale dalla repressione e della deportazione sul “Confine Orientale” : è il titolo della seconda relazione a cura di Carlo Spartaco Capogreco, professore ordinario di Storia contemporanea dell'Università della Calabria e consigliere scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano.

Dopo l'intervallo, pausa caffè, Tristano Matta, già docente di storia e filosofia e presidente Istituto Regionale per la Storia della Resistenza nel Friuli Venezia Giulia, direttore fino al 2013 della rivista “Qualestoria” parlerà de "La risiera di San Sabba. Dall'occupazione nazista al processo di Trieste".

A docenti e studenti verrà rilasciata l'Attestato di Aggiornamento e di Frequenza dall'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo

Al Monastero della Stella sarà inaugurata inoltre venerdì 20 febbraio dalle 10,30 alle 12,30 la mostra: FASCISMO,FOIBE,ESODO: le tragedie del confine orientale.

"L'esposizione tratta quasi 40 anni di storia di confine orientale nel corso del ventesimo secolo. La mostra ripercorre il periodo fascista nei territori istriani tra gli anni Venti e Quaranta del secolo scorso, l'aggressione italo-tedesca alla Jugoslavia durante il secondo conflitto mondiale e la Resistenza contro l'occupazione nazi-fascista; le foibe e l'esodo degli italiani, fra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni cinquanta. Realizzata dalla Fondazione Memoria della Deportazione, la mostra si compone di dieci pannelli.

È previsto l'allestimento per una settimana in ogni Istituto Scolastico Superiore di Saluzzo in modo da agevolare le visite di più classi".

L'obiettivo di questa iniziativa lo spiegano i proponenti organizzatori Sandro Capellaro e Piera Carena.

"La passione per la storia del Novecento ha dato un indirizzo alla nostra vita, le iniziative di riflessione e di memoria storica storica sono state così numerose che fatichiamo a ricordarle tutte. Così partiamo dalle ultime esperienze nell'organizzazione di viaggi di studio storico.

Abbiamo iniziato nel 2023 con Barbiana e il messaggio di don Milani sulla necessità di una scuola inclusiva che non lasci indietro nessuno e il richiamo alla giustizia sociale e alla responsabilità individuale...

Poi nel febbraio 2024 abbiamo ripercorso il viaggio dei cittadini ebrei saluzzesi, prima rinchiusi nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo e poi trasportati nel campo di concentramento e di smistamento di Fossoli di Carpi il 15 febbraio 1944. Noi ci siamo fermati lì, mentre per loro e per migliaia di altri ebrei il viaggio si concluse nel campo di sterminio di Auschwitz.

Ad aprile del 2025 abbiamo organizzato un viaggio di studio a Ventotene, isola di confino, preceduto a Saluzzo dall'allestimento di una mostra nel mese di marzo intitolata “Ribelli al confino” visitata da numerose classi e cittadini.

A ottobre 2025 poi abbiamo organizzato un viaggio di un altro tipo, dato che la storia apre attenti sguardi e orizzonti sul presente, per partecipare alla Marcia della Pace Perugia-Assisi.

Sono stati i partecipanti, sempre molto numerosi, a stimolarci nel recupero di un altro capitolo della storia del Novecento: quella del confine orientale.

Così, anche questa volta, come già per gli altri viaggi, noi li precediamo con un nostro itinerario personale in camper per porre collegamenti, con enti, istituti, storici e vedere le possibilità di visite. A fine ottobre per questo siamo stati infatti a Trieste e dintorni! Il viaggio avrà luogo dal 10 al 13 aprile e i partecipanti sono sessantadue, e ci appoggeremo, come già in precedenza, all'Agenzia Esse Viaggi di Saluzzo.

Il Seminario del 7 febbraio è nato proprio per approfondire queste tematiche, spesso conosciute in modo superficiale, ma molto complesse e drammatiche. Abbiamo parlato con gli storici e i professori che interverranno all'incontro e che vogliamo ricordare e ringraziare per la loro disponibilità: Enrico Miletto, Carlo Spartaco Capogreco e Tristano Matta, e anche con altri, come Raoul Pupo che incontreremo nel nostro viaggio a Trieste. Indispensabile è stato il supporto di altri Enti, tra cui essenziali i due Istituti Storici della Resistenza e della Società Contemporanea, in Provincia di Cuneo con il professor Gigi Garelli, e quello Regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste con il docente Alberto Mauchigna e la presidente Giulia Caccamo.

Pensiamo che la storia di queste terre dell'Adriatico orientale sia essenziale, una storia che permea molti decenni del Novecento, segnati da tensioni e conflitti: scontri di piazza, incendi, ribellioni, squadrismo, stato di polizia, persecuzione delle minoranze, condanne del tribunale speciale fascista, lotta partigiana, stragi, foibe,fabbriche della morte come la Risiera di san Sabba e i campi di concentramento, deportazioni, sradicamento di intere comunità nazionali.

Nei libri di questi storici ci sono tutti questi temi, frutto di indagini scrupolose e approfondite, ad essi il Seminario saluzzese si rivolge per sapere, capire e crescere nella consapevolezza di una storia che riguarda noi tutti, ci interroga e può e deve illuminare le scelte del presente e per il futuro. Il Seminario è rivolto a tutte le persone interessate, con particolare attenzione ai docenti e al mondo della scuola.

Il Giorno del Ricordo è stato istituito in Italia il 30 marzo del 2004 e cade proprio il 10 febbraio. Infatti il 10 febbraio 1947 furono firmati i Trattati di Pace di Parigi che segnarono la cessione di Istria, Fiume e Dalmazia all'allora Jugoslavia. E' stato istituito per conservare la memoria storica e promuovere la riflessione su questa complessa pagina del '900 italiano".