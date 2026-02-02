Sette poeti, sette territori, un solo microfono: è il Poetry Slam delle 7 Sorelle

Sarà una serata tra competizione, ironia e poesia quella di lunedì 9 febbraio al Pappatacho’s di Fossano. Invece dell’atmosfera intima data dal dialogo con gli autori cui ci hanno abituati quelli di Granda in Rivolta, o delle calde note del blues che caratterizzano le serate dal vivo nel locale di viale Ambrogio da Fossano, si disputerà infatti una tappa, valida per l’accesso alle fasi nazionali, del Poetry Slam secondo il regolamento previsto dalla Lips (Lega Italiana Poetry Slam).

A darsi battaglia 7 slammer, come 7 sono le Sorelle della provincia di Cuneo, rappresentata ciascuna da un concorrente selezionato tra poeti, performer e cantautori: Nicola Duberti per il monregalese, Maria Violi per Cuneo, Joe Pavons per Fossano, Paola Bolla per il Saviglianese, Federico Raviolo per il Saluzzese, EriMusia per il braidese e Lois Casetta per l’Albese.

La competizione si preannuncia scoppiettante. I concorrenti, infatti, avranno 3 minuti ciascuno per declamare i propri componimenti e saranno giudicati da una giuria popolare scelta casualmente tra il pubblico presente. Ai performers non è permesso utilizzare alcuno strumento musicale o traccia preregistrata o avvalersi di costumi o oggetti di scena, pena la squalifica della gara. Ai poeti potrà essere richiesto di esibirsi più volte nell’arco della serata a discrezione dell’MC, il Master of Ceremony, il torinese Francesco Deiana, e in ogni fase della gara dovrà essere eseguita una poesia diversa. Sono ammessi testi in qualunque lingua, idioma o dialetto, poesie sonore e anche poesie in Lis, la lingua italiana dei segni. Proprio per questo motivi a inizio serata quello che nello slam viene chiamato sacrificio, la declamazione di una poesia regalata al pubblico da un non concorrente per spiegare le modalità di voto, sarà proprio in lingua italiana dei segni, grazie alla partecipazione di Kenia Galfione e Giulia Quaranta, interpreti Lis.