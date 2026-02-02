Casoni (FdI) al PD: "Le polemiche nascondono nervosismo per la nostra crescita sul territorio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Apprendiamo dalla stampa l’insolito e insistente interesse che il Partito Democratico provinciale riserva alle adesioni a Fratelli d’Italia. Un’attenzione che lascia perplessi e che porta a chiedersi se il PD non abbia questioni ben più rilevanti su cui concentrare la propria azione politica.

La nostra provincia affronta problemi concreti e urgenti: imprese in difficoltà, famiglie che chiedono risposte, territori che necessitano di una visione chiara e di amministratori capaci. È su questi temi che dovrebbe misurarsi una forza politica. Ed è probabilmente per questo che un sindaco stimato dai propri concittadini, riconosciuto per serietà e capacità amministrativa, ha scelto di aderire a Fratelli d’Italia, individuando nel nostro partito l’unica prospettiva credibile per portare avanti istanze concrete a favore della comunità.

Le ripetute polemiche del Partito Democratico appaiono quindi più come il segnale di un evidente nervosismo politico che come un contributo utile al dibattito pubblico. Un nervosismo comprensibile di fronte alla crescita costante di Fratelli d’Italia sul territorio e alla costruzione di una classe dirigente solida, competente e responsabile, sempre più apprezzata dai cittadini.

Presidente della Federazione Provinciale Fratelli d'Italia

William Casoni"