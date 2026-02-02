Cassonetti pieni al cimitero dopo Ognissanti, il caso arriva in Consiglio ad Alba

La situazione dei cassonetti al cimitero di Alba nei giorni successivi a Ognissanti è stata al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere Mario Marano (Pd), intervenuto dopo aver rilevato contenitori pieni di rifiuti al Camposanto subito dopo il primo novembre.

Marano ha spiegato come “la gente cambia i fiori e non ha abbastanza contenitori per fare la raccolta differenziata”, chiedendo se fosse possibile “aggiungere qualche bidone” per consentire un corretto conferimento dei rifiuti, distinguendo tra plastica e indifferenziato nei momenti di maggiore afflusso.

Nella risposta, l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo ha chiarito innanzitutto un aspetto legato alle modalità di raccolta: “Ricordo che i fiori di plastica non vanno nella plastica perché non sono imballaggi, quindi vanno nell’indifferenziato”, precisando che, sotto questo profilo, i conferimenti osservati erano corretti. Cavallo ha inoltre annunciato di aver già disposto l’aggiornamento della cartellonistica informativa, con adesivi più chiari sui contenitori.

Sul tema dei volumi, l’assessore ha spiegato di aver chiesto a STR di intervenire in modo mirato: “Ho chiesto di implementare la volumetria in occasione delle commemorazioni, perché il rischio contrario è di mettere troppo volume e poi, quando c’è poca frequentazione, la differenziata venga fatta male”. Allo stesso tempo, Cavallo ha riconosciuto la fondatezza dell’osservazione del consigliere: “L’osservazione rispetto al momento di maggior afflusso e al cambio dei fiori è opportuna e mi sembra corretta”, confermando che per le ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti è prevista un’implementazione specifica dei contenitori.