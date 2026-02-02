Cirio: "Energia dei bacini idrici del Piemonte a chi non riesce a pagare le bollette"

L'energia delle dighe del Piemonte in aiuto per chi non riesce a pagare le bollette. L'annuncio arriva dal governatore Alberto Cirio, durante l'incontro dei sindacati sull'automotive.

Pagamento in termini di energia

La Regione si è appropriata infatti della potestà di dare in concessione i bacini idrici: questo permette agli enti di inserire delle clausole. Oltre al canone, il Grattacielo ha deciso di chiedere anche un pagamento in termini di energia. E su quest'ultimo punto, il presidente porterà in Consiglio Regionale una legge ad hoc, che avrà due canali.

Un aiuto per chi non paga l'affitto

Il primo sarà di tipo sociale. A chiarire il tipo di intervento è stato il governatore: "Faccio l'esempio della morosità incolpevole delle case popolari". Negli alloggi popolari del Piemonte, infatti un terzo degli "inquilini non pagano l'affitto incolpevolmente".

Hanno cioè sempre versato il canone poi, a causa della perdita del lavoro o un'altra difficoltà economica, si ritrovano a non arrivare a fine mese. È quindi non riescono a pagare la locazione. "Noi lì, - ha chiarito il presidente - quantomeno sulle forniture di energia elettrica, utilizzeremo quella delle concessioni".

Attrarre gli investimenti

"Dall'altra parte - ha aggiunto - la utilizziamo per attrarre gli investimenti. Per poter dire: care aziende che volete venire in Piemonte, per i primi anni avete la possibilità di avere l'energia elettrica a un prezzo calmierato". La misura potrà essere utilizzata per aiutare le aziende che stanno affrontando un periodo di difficoltà per ragioni di mercato.