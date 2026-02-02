Il Pd provinciale polemico con il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo entrato in Fratelli d’Italia

L’adesione del sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo, a Fratelli d’Italia viene commentata polemicamente dal Pd provinciale.

“Chissà perché – scrivono i dirigenti provinciali del Partito Democratico - la cosa non ci stupisce per niente e dimostra a cosa era diretto il suo protagonismo su corso Giolitti a Cuneo: non genuina preoccupazione per la sicurezza, ma un attacco politico ad un'amministrazione di altro segno usando la propria funzione di sindaco”.

Ricordiamo che Giraudo era intervenuto nei mesi scorsi a gamba tesa sul problema della sicurezza in quella zona della città, chiamando in causa la collega Patrizia Manassero e la sua amministrazione.

Duro l’attacco del Pd a Giraudo e a Fratelli d’Italia.

“È questa la ‘classe dirigente’ – si interrogano causticamente i dem - che la destra pensa di reclutare? Faccia pure, noi continueremo ad accogliere chi ha a cuore il rispetto della comunità e lavora in modo positivo per l'intero territorio. E forse, esprimendo i sindaci dei tre Comuni più popolosi della Granda, tanto male non ci va”.