 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 02 febbraio 2026, 06:03

Il Pd provinciale polemico con il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo entrato in Fratelli d’Italia

“La sua adesione a FdI dimostra – scrivono i dem – che le sue passate considerazioni su corso Giolitti a Cuneo non era genuina preoccupazione per la sicurezza, ma un attacco politico ad un'amministrazione di altro segno usando la propria funzione di sindaco”

Giraudo Paolo, sindaco di Roccavione, con Casoni (FdI)

Giraudo Paolo, sindaco di Roccavione, con Casoni (FdI)

L’adesione del sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo, a Fratelli d’Italia viene commentata polemicamente dal Pd provinciale.

“Chissà perché – scrivono i dirigenti provinciali del Partito Democratico - la cosa non ci stupisce per niente e dimostra a cosa era diretto il suo protagonismo su corso Giolitti a Cuneo: non genuina preoccupazione per la sicurezza, ma un attacco politico ad un'amministrazione di altro segno usando la propria funzione di sindaco”.

Ricordiamo che Giraudo era intervenuto nei mesi scorsi a gamba tesa sul problema della sicurezza in quella zona della città, chiamando in causa la collega Patrizia Manassero e la sua amministrazione.   

Duro l’attacco del Pd a Giraudo e a Fratelli d’Italia.

“È questa la ‘classe dirigente’ – si interrogano causticamente i dem - che la destra pensa di reclutare? Faccia pure, noi continueremo ad accogliere chi ha a cuore il rispetto della comunità e lavora in modo positivo per l'intero territorio. E forse, esprimendo i sindaci dei tre Comuni più popolosi della Granda, tanto male non ci va”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium