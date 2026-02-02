Campus di Imperia, Open Day UNIGE: due giorni per scegliere il proprio futuro

Il Campus di Imperia dell’Università di Genova apre le sue porte a studenti, famiglie e interessati in occasione dell’Open Day 2026, in programma giovedì 12 e venerdì 13 febbraio. Due giornate dedicate all’orientamento universitario, pensate per accompagnare i futuri iscritti nella scelta consapevole del proprio percorso di studi.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare direttamente i docenti universitari, dialogare con i tutor e ricevere informazioni dettagliate sui corsi di laurea attivi presso il Campus di Imperia e l’intera offerta formativa di Unige sui piani di studio, sugli sbocchi professionali e sulle modalità di accesso.

Gli spazi del campus ospiteranno punti informativi e desk di orientamento, dove sarà possibile approfondire i servizi offerti da UNIGE: tutorato, supporto allo studio, mobilità internazionale, tirocini e rapporti con il mondo del lavoro. Un’occasione preziosa anche per conoscere da vicino la vita universitaria e il contesto in cui si svolge l’esperienza accademica.

L'Open Day rappresenta un momento chiave per chi si appresta a concludere il percorso scolastico e guarda al futuro con domande e aspettative. Come recita lo slogan dell’iniziativa, “Il tuo futuro inizia qui”, a sottolineare il ruolo centrale dell’università come luogo di formazione, crescita personale e costruzione delle competenze.

Il Campus di Imperia si conferma così un punto di riferimento per l’orientamento sul territorio, rafforzando il legame tra università, studenti e comunità locale. L’appuntamento del 12 e 13 febbraio si preannuncia come un’importante occasione per scoprire tutta l’offerta formativa dell’Università di Genova e iniziare a progettare il proprio domani.