Carriere nell'Arma, i Carabinieri ad Alba per l'orientamento dei giovani al Liceo "Govone-Gallizio"

Nell’ambito delle celebrazioni per il 90° annuale di fondazione del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, con l’indispensabile collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio, prosegue il progetto, uno dei quattro previsti, relativo all’orientamento scolastico negli istituti di istruzione superiore secondaria, finalizzato alle offerte formative e professionali dell’Arma dei Carabinieri.

Ad Alba, grazie alla direzione scolastica del Liceo Classico-Artistico “Govone - Gallizio”, il capitano Francesca Borelli, comandante della Cp. CC di Mondovì, coadiuvata da militari del medesimo Comando, ha incontrato 70 studenti delle classi quarte.

Molto interessata la partecipazione dei giovani studenti, che hanno interagito con i relatori sui concorsi annualmente banditi per l’arruolamento nell’Arma, con curiosità sulle carriere che si possono intraprendere, le specializzazioni e gli impieghi.

Oltre all’Ufficiale conferenziere, erano presenti altri militari della Cp. di Mondovì, giovani e più anziani, che hanno raccontato le loro esperienze, di formazione e di servizio.

L’ultimo incontro si terrà a Fossano, presso l’aula magna dell’istituto tecnico “Vallauri”.