Neve abbondante fino alle 8 di domani: Mondovì annuncia la chiusura delle scuole

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per martedì 3 febbraio 2026, ad eccezione dei servizi per l’infanzia 0-3 anni e dei corsi universitari.

Secondo le previsioni, le precipitazioni nevose saranno più intense nelle prime ore del mattino, tra le 4:00 e le 8:00, con quota neve in calo e possibili fenomeni di gelicidio nelle valli sudorientali.

Tali condizioni potrebbero rendere difficoltosi e pericolosi gli spostamenti degli studenti, molti dei quali provengono dai comuni limitrofi e dalle vallate. E non è possibile garantire la pulizia delle strade in tempo utile a consentire di raggiungere in piena sicurezza i 17 plessi cittadini.

L’ordinanza del sindaco fa seguito al parere dei dirigenti degli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2 e delle scuole secondarie di secondo grado della città, ed è stata comunicata preventivamente al Prefetto di Cuneo. I dirigenti scolastici garantiranno comunque forme di reperibilità presso ciascun plesso per eventuali urgenze.