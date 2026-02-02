 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 02 febbraio 2026, 14:24

Neve abbondante fino alle 8 di domani: Mondovì annuncia la chiusura delle scuole

Saranno garantiti solo i servizi per l'infanzia 0-3 e i corsi universitari

Neve abbondante fino alle 8 di domani: Mondovì annuncia la chiusura delle scuole

A causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per martedì 3 febbraio 2026, ad eccezione dei servizi per l’infanzia 0-3 anni e dei corsi universitari.

Secondo le previsioni, le precipitazioni nevose saranno più intense nelle prime ore del mattino, tra le 4:00 e le 8:00, con quota neve in calo e possibili fenomeni di gelicidio nelle valli sudorientali. 

Tali condizioni potrebbero rendere difficoltosi e pericolosi gli spostamenti degli studenti, molti dei quali provengono dai comuni limitrofi e dalle vallate. E non è possibile garantire la pulizia delle strade in tempo utile a consentire di raggiungere in piena sicurezza i 17 plessi cittadini. 

L’ordinanza del sindaco fa seguito al parere dei dirigenti degli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e 2 e delle scuole secondarie di secondo grado della città, ed è stata comunicata preventivamente al Prefetto di Cuneo. I dirigenti scolastici garantiranno comunque forme di reperibilità presso ciascun plesso per eventuali urgenze.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium