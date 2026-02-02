BASKET / Amedeo Della Valle show: l’albese segna 31 punti contro Milano e porta la sua Brescia in testa alla classifica

È stata una domenica memorabile per l’albese Amedeo Della Valle che, con i 31 punti messi a segno contro l’Olimpia Milano, ha consentito alla sua Brescia di issarsi al primo posto solitario della classifica di Serie A.

Il 32enne di Alba, MVP indiscusso del match di domenica 1° febbraio, si è reso protagonista soprattutto negli ultimi minuti del quarto periodo con due triple incredibili dagli otto metri che hanno lanciato i “leoni” alla vittoria finale (81-90 all’Allianz Cloud, vecchio Pala Lido per gli amanti del basket).

Per lui si tratta della terza miglior prestazione realizzativa di sempre, dopo i 34 sigilli messi a segno nel 2021 contro Treviso e i 32 del 2014 contro Varese (quando vestiva la canotta di Reggio Emilia).

Il cestista classe 1993 ha tirato con 4/7 nel tiro da due, 3/8 dall’arco e 14/15 ai liberi (miglior performance di sempre a cronometro fermo). Inoltre, nei 33 minuti di gioco passati sul parquet, ha fatto registrare anche 5 rimbalzi e 7 assist.

Grazie al successo di ieri Brescia ha staccato le rivali rimanendo sola in testa alla graduatoria: ora i lombardi comandano a quota 28, a due lunghezze insegue Bologna e a 24 si trova proprio la forte Olimpia Milano.

Finora è stata una grande annata per Amedeo Della Valle che, nelle prime 17 partite di regular season, ha messo a segno 300 punti: 31/61 da due (51%), 46/119 da tre (39%) e 100/107 ai liberi (93%).

Nel novembre scorso il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) era tornato a vestire la canotta azzurra dopo più di tre anni. Ora, grazie alle ottime prestazioni fornite nella prima metà di stagione, il cuneese potrebbe essere nuovamente selezionato per la doppia sfida di qualificazione mondiale con la Gran Bretagna, in programma il 27 febbraio (nel Regno Unito) e il 2 marzo (Modigliani Forum di Livorno, ore 19:30).

Il capitano di Brescia tornerà in campo lunedì 9 febbraio quando i lombardi affronteranno la temibile Virtus Bologna, palla a due prevista per le 20:00 al Pala Leonessa. Da qui a metà maggio ADV e compagni dovranno consolidare la posizione in classifica per poi, a maggio, andare all’assalto del primo storico Scudetto attraverso i playoff.