BOCCE / L'Auxilium Saluzzo sbanca Cordignano: 19 a 5 alla Marenese e sorpasso in classifica

Un bel fine settimana per il sodalizio della Bocciofila Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine.

Nella specialità volo, nella serie A, importante vittoria per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, sui campi di Cordignano in provincia di Treviso, con un perentorio 19 a 5, nei confronti della Marenese. I ragazzi di Paolo Costa, hanno impressionato per il gioco profuso, lasciando poco spazio agli avversari. Un punteggio finale, che permette alla compagine saluzzese, di acquisire quattro punti in classifica, e superare il Quadrifoglio, diretto avversario per la lotta a non retrocedere. Adesso, i ragazzi di Costa, sono chiamati alla continuità, iniziando dalla prima di ritorno, sabato 7 febbraio, a Niella Tanaro, nel derby contro i monregalesi del Bocce Mondovì.

Nella serie A femminile, nel doppio turno di campionato, le giocatrici saluzzesi, tornano a casa con una sconfitta ed una vittoria. Fermate dalla capolista Noventa nel match di sabato, il giorno dopo, domenica 1 febbraio, Lingua e compagne, si sono riscattate vincendo per 17 a 7 contro il Cussignacco. Una vittoria che permette all’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, di confermare il quarto posto in classifica, insediato adesso dal Buttrio, che sarà ospite al bocciodromo saluzzese sabato 21 febbraio. Domenica 22 febbraio, si giocherà ancora in casa, incrociando la Spilimberghese. Per la specialità petanque, dopo la pausa dei campionati di società, si ritornerà a giocare domenica 8 febbraio, con l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella serie A femmile, con la formazione di Corrado Caporgno e Nello Marin, in trasferta a Savigliano, in casa della capolista Vita Nova.