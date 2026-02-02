CALCIO FEMMINILE / Freedom FC Women sugli scudi, 2-0 sul campo del Venezia e sesto risultato utile consecutivo

Sesto risultato utile consecutivo per la Freedom FC Women che, a Mestre, trova il primo successo del 2026 piegando il Venezia nella quindicesima giornata di Serie B: decisivo l'uno-due, nel giro di un minuto, firmato Berveglieri, a risolvere un match rimasto in bilico per almeno 45' e che, con il passare del tempo, sarebbe potuto diventare molto complicato. Bene così, quindi, per la formazione di De Martino che fortifica il proprio ottimo piazzamento a metà classifica, mantenendo l'ambizione di potersi sempre affacciare ai piani più alti e prestigiosi, subito dietro le corazzate come Como e Lumezzane.

LA CRONACA – Parte bene la compagine cuneese, molto propositiva nei primi 20': al 10' Bonetti lancia in area Zanni, anticipata da Pucova in uscita; 2' dopo cross da destra di Kaabachi, Grange svetta di testa e manda fuori di poco. Al minuto 14 Pasquali scappa a destra e mette in mezzo, Novelli per anticipare Bonetti in area rischia l'autogol mandando alto sopra la traversa. Dopo i primi ottimi 20', le piemontesi non riescono più ad incidere e, pur senza rischiare troppo, lasciano campo al Venezia, che prende coraggio: si segnala un gol di testa dell'ex Ballo annullato per fuorigioco e, al 34', una conclusione da fuori di Furlanis, bloccata in due tempi da Vinoly.

La Freedom risolve la pratica con un uno-due mortifero ad inizio ripresa: al 52' Berveglieri raccoglie palla e, dalla lunga distanza, lascia partire una sventola che si stampa sulla traversa, finendo sulla schiena di Pucova in volo ed insaccandosi. Subito dopo, è 0-2: assist di Bonetti a pescare ancora Berveglieri, brava, all'ingresso dell'area, ad incrociare da sinistra verso destra, palo-gol e raddoppio.

Match che, di fatto, si decide e chiude qui. Le biancoblu gestiscono al meglio l'incontro, andando vicine al tris al 79' quando, su pressione alta di Spinelli, Zazzera raccoglie la sfera ai 16 metri e calcia: palla deviata da Duarte, Pucova in controtempo riesce a salvarsi in corner.

La Freedom FC Women vince e sale così a quota 23, sempre a pari merito con il Brescia: le cuneesi torneranno al “Paschiero” per ospitare il Vicenza domenica 8 febbraio.

Venezia FC - Freedom FC Women 0-2

Reti: 52’ Berveglieri (F), 53’ Berveglieri (F).

Venezia FC (4-3-3): Pucova, Fernandez (85' Nurzia), Duarte, Airola, Novelli (68' Mazis); Cortesi, Doneda, Saggion (70’ Mounecif); Willis (68’ Orlandi), Furlanis, Ballo (68’ Morin)

A disposizione: Nan, Liva, Pusiol, Muffato.

Allenatore: Luis Oliveira.

Freedom FC Women (4-4-2): Vinoly, Marenco, Grange, Bianchi, Mele (55’ Giuliano); Pasquali, Kaabachi, Errico, Zanni (55’ Zazzera); Bonetti (68’ Spinelli), Berveglieri (89’ Ravnachka).

A disposizione: Blatti, Scherlizin, Quagliata, Casella, Imperiale.

Allenatore: Vincenzo De Martino.

Arbitro: sig. Marco Schmid di Rovereto (Bignucolo di Pordenone e Patat di Tolmezzo).

Ammonita: Pasquali (F).