Sport | 02 febbraio 2026, 15:49

CICLISMO / Europei pista, l'Italia di Elisa Balsamo in finale per il bronzo contro la Francia

Il quartetto azzurro ha ulteriormente migliorato il record italiano stabilito nelle qualifiche

(Elisa Balsamo in una foto di repertorio - fonte: pagina fb elisa balsamo)

L'Italia di Elisa Balsamo si giocherà il bronzo con la Francia nell'inseguimento a squadre femminile degli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

Nel primo turno il quartetto azzurro composto da Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini si è arreso alla Gran Bretagna di Katie Archibald, Josie Knight, Anna Morris e Millie Couzens.

Record del mondo per la formazione britannica, che si è imposta con il tempo di 4:03.634. 

Per l'Italia un 4:06.796 che vale la partecipazione alla finale per il bronzo, in programma nella serata odierna. Balsamo e compagne hanno ulteriormente abbassato il record italiano già stabilito nelle qualifiche (4’07”365).

Sarà la Germania a sfidare la Gran Bretagna nella finale per l'oro. 

redazione

