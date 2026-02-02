CICLISMO / Europei pista, l'Italia di Elisa Balsamo in finale per il bronzo contro la Francia

L'Italia di Elisa Balsamo si giocherà il bronzo con la Francia nell'inseguimento a squadre femminile degli Europei di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

Nel primo turno il quartetto azzurro composto da Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini si è arreso alla Gran Bretagna di Katie Archibald, Josie Knight, Anna Morris e Millie Couzens.

Record del mondo per la formazione britannica, che si è imposta con il tempo di 4:03.634.

Per l'Italia un 4:06.796 che vale la partecipazione alla finale per il bronzo, in programma nella serata odierna. Balsamo e compagne hanno ulteriormente abbassato il record italiano già stabilito nelle qualifiche (4’07”365).

Sarà la Germania a sfidare la Gran Bretagna nella finale per l'oro.