KICKBOXING / Il Team Kickstar domina i regionali di Giaveno: oltre 60 medaglie per gli atleti cuneesi

Il palazzetto dello Sport di Giaveno ha ospitato, domenica 1 febbraio, l’ultima qualificazione regionale per le discipline da tatami della KICKBOXING - FEDERKOMBAT (FSN CONI), in vista del percorso istituzionale di qualificazione verso i Campionati Italiani 2026.

La società KICKSTAR TEAM si è presentata quale la più numerosa e partecipe di tutta la macro-regione (Piemonte-VDA), portando in gara bambini, ragazzi e adulti per un totale di oltre 70 categorie, che hanno visto gli Atleti “con la stellina” combattere sui quadrati di gara per l’intera giornata, con round dopo round di grandissima esperienza, qualche esordio nel campo agonistico, qualche test per gli atleti già affermati, insieme a numerose conferme, qualche errore, tantissime vittorie, e tantissime ore di sostegno condiviso, cuore, crescita e – non da ultimo – RISULTATI.

Sono oltre 60 le medaglie e i trofei conquistati dagli Atleti portacolori del KICKSTAR, tra Ori, Argenti e Bronzi, risultati di impegno, passione e competenza del consueto e assiduo lavoro svolto dall’intero staff che opera sui territori di Cuneo, Mondovì e Ceva.

È d’obbligo ringraziare ogni singolo atleta per gli ottimi risultati conquistati anche quest’anno sulle fasi regionali, ma è doveroso e sentito dire grazie anche ai genitori, alle famiglie e più in generale ai supporters, e in ultimo, ma sicuramente non per importanza, ad ogni singolo coach ed istruttore per il lavoro professionale e instancabile dimostrato costantemente con i risultati.

I prossimi appuntamenti istituzionali per il Team KICKSTAR saranno le qualificazioni Nazionali, tra Criterium e Campionati Italiani, sia per le discipline da tatami (light contact e kicklight), sia per quelle da ring (full contact e lowkick). Ma non solo: alcuni Atleti KICKSTAR sono convocati anche nelle Competizioni Internazionali del circuito WAKO, tra Coppe Europee e Coppe del Mondo di prossimo svolgimento.

“Se ieri abbiamo gareggiato, come sempre già da oggi si torna in palestra, determinati e concentrati verso i prossimi obiettivi” – è il commento entusiasta del Team.