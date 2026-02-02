 / Sport

Sport | 02 febbraio 2026, 12:58

PALLAPUGNO / Tutto pronto a Canale per i Tricolori di one wall

La palestra di Canale ospiterà i campionati italiani di singolo maschile e femminile

 Domenica 8 febbraio, dalle 8.30 del mattino, la palestra di Canale (a fianco dello sferisterio) ospiterà i campionati italiani di singolo maschile e femminile

Prima fase a gironi: i vincitori accederanno al tabellone finale dove affronteranno le otto teste di serie (Massimo Vacchetto, Giorgio Battaglino, Alessandro Vacchetto, Filippo Rey, Marco Battaglino, Enrico Rinaldi, Paolo Vacchetto e Bruno Campagno).

Girone 1: Alex Barla, Cristian Di Curzio, Davide Devalle.
Girone 2: Alberto Molino, Andrea Cordeglio, Andrea Ottino.
Girone 3: Edoardo Gili, Fabio Novaro Mascarello, Pietro Oreglia.
Girone 4: Francesco Rinaldi, Gabriele Gambino, Giacomo Barla.
Girone 5: Anna Campagno, Giulia Giordano, Emma Bongioanni.
Girone 6: Martina Giubergia, Milena Cavagnero, Lorenzo Oreglia.
Girone 7: Luca Arnulfo, Mattia Rovere, Mattia Baracco.
Girone 8: Paolo Rolfo, Tommaso Lanteri, Umberto Drocco.

