SPORT SUBACQUEI / Oro e argento per la Mondovì Sub al Trofeo “One Wave” di Torino

È ripresa l’attività agonistica per il team apneistico della Mondovì Sub: la prima partecipazione della stagione è avvenuta domenica 1 febbraio a Torino, presso la piscina Trecate, con il 4° Trofeo “One Wave”, gara di qualificazione nazionale.

Due atleti del sodalizio monregalese, Elisa Piccino e Paolo Frigo, vi hanno preso parte gareggiando nella specialità Apnea Statica.

Il risultato è stato eccellente: Nella categoria maschile Paolo Frigo è salito sul gradino più alto del podio con un tempo omologato di 7 minuti, 36 secondi e 73 centesimi, distanziando di oltre 30” il secondo classificato, mentre Elisa Piccino nella femminile ha ottenuto l’argento con un tempo di 4’:52”.31, distanziando la terza classificata i oltre un minuto e mezzo.

Nella prima gara della stagione i due atleti monregalesi si sono dedicati all’apnea statica, ma sono previste nelle prossime settimane gare dove, insieme ad altri apneisti della Mondovì Sub, si cimenteranno anche nelle specialità dinamica con e senza attrezzi, per proseguire poi, in tarda primavera ed estate, con gare di apnea outdoor.