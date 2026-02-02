Terminati i lavori di adeguamento, il VBC Mondovì torna a giocare al Palaitis

Il VBC Mondovì è entusiasta di annunciare che, in concomitanza con l’inizio del girone di ritorno del Campionato di Serie B, la prima squadra tornerà ufficialmente a calcare il parquet del PalaItis.

Con la conclusione dei lavori di adeguamento che hanno interessato l’impianto, la struttura è finalmente pronta a tornare a disposizione con una rinnovata capienza.

Dopo l'avvio di stagione al Pala Manera, la squadra ha disputato le ultime tre gare casalinghe proprio tra le mura amiche del PalaItis, trasformando l’impianto in un vero e proprio fortino. Un traguardo importante per la società, che ritrova così il calore e la spinta del proprio pubblico tra le mura amiche.

Con il ritorno a casa, cambia anche l'appuntamento per i tifosi. Le gare casalinghe della formazione monregalese verranno disputate il sabato sera alle ore 21:00.

"Tornare al PalaItis con una maggiore capienza per il pubblico non è solo una questione logistica, ma un ritorno all'anima del nostro volley - commenta la dirigenza del VBC -. Il nostro pubblico è sempre stato l'uomo in più in campo. Disputare il girone di ritorno in un impianto storico come il PalaItis ci darà quella carica extra necessaria per affrontare la seconda parte della stagione ai massimi livelli."